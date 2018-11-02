Sturm Graz - FC Wacker Innsbruck maçı heyecanı

Sturm Graz ve FC Wacker Innsbruck, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Sturm Graz 14 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken FC Wacker Innsbruck 11 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Sturm Graz, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. FC Wacker Innsbruck, geride kalan 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 359 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sturm Graz kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.75, FC Wacker Innsbruck sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Sturm Graz önceki hafta FC Wacker Innsbruck mücadelesinde 3-1 kazandı.

FC Wacker Innsbruck ise Sturm Graz maçında 3-1 yenildi.

Sturm Graz, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 8 gol yedi.

FC Wacker Innsbruck, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Wacker Innsbruck 7 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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