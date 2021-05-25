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Stuttgart'a transfer olan ümit milli futbolcu Ömer Faruk Beyaz'ın yeni serüven heyecanı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve Almanya'nın Stuttgart takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalayan Ömer Faruk Beyaz, yeni bir serüvene başladığı için heyecanlı olduğunu söyledi

Stuttgart'a transfer olan ümit milli futbolcu Ömer Faruk Beyaz'ın yeni serüven heyecanı
AA

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı ile kampta olan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, ay-yıldızlı ekibin çalışmaları ve kariyeri hedefleri hakkında açıklamada bulundu.

Elemelerde I Grubu'nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekibin iyi çalıştığını aktaran Ömer Faruk, "Kampımız güzel geçiyor. Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanıyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Grupta ilk 2 maçı evimizde oynayacağız. İyi hazırlanıyoruz. Rakiplerimiz de iyi ama kendimize güvenimiz sonsuz. Bu gruptan çıkarak Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Uzun zamandır Avrupa Şampiyonası'na gidememiştik. Bunu hasreti sonlandırmayı hedefliyoruz. Ülkemiz adına güzel başarılar elde etmek istiyoruz. Takımımız çok önemli isimlere sahip. Çoğunluğu üst liglerdeki takımlarında oynuyor. Güçlü bir takımız. Başarı elde etmek için elimizden geleni yapacağız. Bütün arkadaşlarıma güveniyorum." diye konuştu.

"FENERBAHÇE BENİM EVİM"

Genç futbolcu, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'nin kendisi için çok önemli olduğunu ancak kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söyledi.

"Fenerbahçe benim evim." diyen Ömer Faruk, "Orada büyüdüm, her şeyi Fenerbahçe'de öğrendin. Fenerbahçe, benim için çok büyük öneme sahip. Ancak kariyerime yurt dışında devam etmek istedim. Şu an için her şey benim adıma iyi gidiyor. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

Birçok kulüpten teklif olmasına rağmen Stuttgart'ı seçme nedenini anlatan Ömer Faruk Beyaz, "Stuttgart, Avrupa'nın en genç takımlarından bir tanesi. Oynayan futbolcular yaş olarak benimle yakın. Şansımın daha fazla olduğunu düşündüm. Onun için bu tercihi yaptım. Şu an için kararımdan memnunum ama her şeyi önümüzdeki sezon gösterecek." şeklinde görüş belirtti.

Ömer Faruk, kariyerinde daha yukarıları hedeflediğini vurgulayarak, "Stuttgart, kariyerim için önemli bir basamak olacak. Kendimi gösterebileceğimi düşündüğüm bir yer. Sonrasında tabii ki başka ülkelere gitmek hedefimde var ama önceliğim kendimi Stuttgart'ta göstermek, takımım için başarılı olmak. Sonrasında hedeflerimi gerçekleştireceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa kariyerine Stuttgart'ta başlayan milli futbolcu Ozan Kabak ile birkaç kez mesajlaştığını dile getiren genç oyuncu, "Ozan Kabak bana, 'Bir ihtiyacın olursa bana söyleyebilirsin.' dedi. Takımda Türk futbolcu Atakan Karazor var. Onunla konuşma fırsatım oldu. O da bana her şeyin güzel geçeceğini söyleyerek moral verdi." diye konuştu.

"BENİM İÇİN BAMBAŞKA BİR SERÜVEN BAŞLIYOR"

Stuttgart'ta yeni bir serüvene başladığını vurgulayan Ömer Faruk Beyaz, ilk hedefinin düzenli forma giymek olduğunu söyledi.

Heyecanlı olduğunu anlatan Ömer Faruk, "Hayatım Fenerbahçe'de geçti. Futbol okulunda başladım. Başka hiçbir takımda oynamadım. Şimdi benim için bambaşka bir serüven başlıyor. Bundan dolayı heyecan var. Bundesliga zor bir lig ama hedefim düzenli oynamak. Alabildiğim her dakika süre benim için önemli. Heyecanımı sahada oynayarak gidermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kulübün kendisinden Almanca öğrenmesini istediğini belirten genç yıldız adayı, "Transfer konuları gündeme geldikten sonra dil konusunda çalışmaya başladım. İngilizce konusunda bir yere kadar gelmiştim ama Almanca öğrenmemi istediler. Son 1,5 aydır Almanca çalışıyorum. Temel şeyleri öğrendim. Donanım olarak Almanya'ya en hazır şekilde gitmeye çalışıyorum." diyerek sözlerini sürdürdü.

"ÜLKEM ADINA ELİMDEN GELENİ YAPMAK İSTİYORUM"

Ümit milli futbolcu, kendisini göstererek A Milli Takım'a yükselmek istediğini kaydetti.

A Milli Takım'ın iyi bir performans sergilediğine değinen Ömer Faruk Beyaz, "A Milli Takımımız inşallah böyle devam eder ve hedeflerimize ulaşırız. Ben de A Milli Takım için kendimi Ümit Milli Takım'da ve kulüp takımımda göstermek istiyorum. Ülkem adına elimden geleni yapmak istiyorum. İnşallah bunlar bir gün gerçekleşecek." şeklinde görüş belirtti.

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