Stuttgart - Bayern Munich karşılaşma önü

Stuttgart ve Bayern Munich, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:30. Stuttgart, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Bayern Munich, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 125 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Stuttgart kazanırsa 8.00, beraberlik çıkarsa 4.30, Bayern Munich sahadan galip ayrılırsa 1.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Stuttgart son hafta oynanan Bayern Munich maçında 1-4 kazandı.

Bayern Munich, Stuttgart karşılaşmaında 1-4 yenildi.

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