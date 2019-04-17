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Ozan Kabak'ın sözleşmesindeki bomba madde!

Stuttgart'ta Mart ayının çaylağı seçilen Ozan Kabak'la ilgili Alman basınından bomba gibi bir iddia geldi. İddiaya göre Stuttgart küme düşerse genç oyuncu 15 milyon euro'ya serbest kalabilecek

Ozan Kabak

Bild'in haberine göre, bu sezon küme düşme tehlikesini yakından hisseden Bundesliga ekibi Stuttgart, küme düşmesi halinde Ozan Kabak'ı kaybedebilir...

Milli futbolcunun sözleşmesinde 'Stuttgart küme düşerse 15 milyon euro'yu getiren Ozan'ı alır' maddesi bulunduğu belirtildi.

Ozana Kabak bu sezonun devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 19 yaşındaki oyuncu Bundesliga ekibinde çıktığı 11 maçta 3 gol kaydetti.

Haberde görece düşük olarak yorumlanan bu bonservis bedelinin Avrupa'nın dev kulüplerinin iştahını kabartacağının da altı çizildi.

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