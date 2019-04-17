Bild'in haberine göre, bu sezon küme düşme tehlikesini yakından hisseden Bundesliga ekibi Stuttgart, küme düşmesi halinde Ozan Kabak'ı kaybedebilir...
Milli futbolcunun sözleşmesinde 'Stuttgart küme düşerse 15 milyon euro'yu getiren Ozan'ı alır' maddesi bulunduğu belirtildi.
Ozana Kabak bu sezonun devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 19 yaşındaki oyuncu Bundesliga ekibinde çıktığı 11 maçta 3 gol kaydetti.
Haberde görece düşük olarak yorumlanan bu bonservis bedelinin Avrupa'nın dev kulüplerinin iştahını kabartacağının da altı çizildi.
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