Stuttgart - Eintracht Frankfurt rakamlar

Almanya Bundesliga maçında Stuttgart ile Eintracht Frankfurt, 02 Kasım 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:30. Stuttgart 5 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Eintracht Frankfurt 14 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Stuttgart, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Eintracht Frankfurt, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 102 kodlu maçı oynayanlar; Stuttgart galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.00, Eintracht Frankfurt galibiyet oranı 2.20. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Stuttgart son haftadaki Bayern Munich müsabasında 1-4 kazandı.

Eintracht Frankfurt ise Schalke 04 maçında 1-0 yenildi.

Stuttgart, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Stuttgart, kendi sahasında 2 gol attı, 8 gol yedi.

Eintracht Frankfurt ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Eintracht Frankfurt, 7 gol atarken 8 gol yedi.

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