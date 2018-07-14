Aydın'ı Kuşadası ilçesi açıklarında, makine dairesindeki arıza nedeniyle su almaya başlayan 'T.Caroline' isimli akaryakıt tankerinin kaptanı tarafından yardım çağrısında bulunuldu.



DHA'nın haberine göre, İzmir'in Aliağa ilçesiden aldığı motorini Mersin'e götüren 131.85 metre uzunluğunda, 18.9 metre genişliğinde, 10 bin 901 DWT tonajlı Türk bayraklı 'T.Caroline' isimli akaryakıt tankerinde, bugün öğle saatlerinde ulaştığı Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında makine dairesinde arıza meydana geldi. Koç Holding'e ait bir şirketin bünyesinde hizmet veren tankerin, arızaya bağlı olarak su almaya başlaması üzerine tankerin kaptanı yardım çağrısı yaptı. Elektrik sistemleri çalışmadığı için su tahliyesi yapılamayan 9 yaşındaki tanker için Kuşadası ve Aliağa Liman Başkanlıkları harekete geçti. 19 Türk mürettebatı bulunan tankerin suyunun tahliye edilememesi halinde batma tehlikesi bulunduğu bildirildi.





TANKERE DOLAN SU TALİYE EDİLMEYE BAŞLANDI



Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, makine dairesindeki arıza nedeniyle su almaya başlayan 'T.Caroline' isimli akaryakıt tankerine ilk yardım ulaştı. İzmir'in Aliağa ilçesinden gelen ilk römorkör, tankere yanaşarak dolan suyun tahliyesine başladı. Ayrıca, tankerin ana kumandasına elektrik takviyesi de yapıldı. Yetkililer tankerin batma riskinin ortadan kalktığını bildirdi. Aliağa'dan yola çıkan ikinci römorkör geldikten sonra, tankerden su tahliyesi sürdürülerek, yedeklenip, Aliağa'ya götürüleceği bildirildi.