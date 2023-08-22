Su altı fotoğrafçılarının aradığı kareler İzmir kıyılarında

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Türkiye'deki birçok noktada dalış yaptığını ifade eden Akçakayalıoğlu, en sevdiği dalış bölgelerinin Çeşme, Foça, Karaburun ve Sığacık ile Muğla'nın Datça ilçesinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

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"Karaburun'un, Sığacık'ın ve Foça'nın su altı dünyası gerçekten büyüleyicidir. Çeşme'de de bazıları ne yazık ki kapalı olsa da çok özel dalış noktaları bulunuyor. İzmir'de yaşayıp dalış yapmamak büyük kayıp.