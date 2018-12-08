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Deniz yaşamının korunmasının gelecek açısından önemli olduğunu vurgulayan İğde, "Denizler geleceğimizdir, geleceğimiz olan çocuklarımıza mirasımızdır. Bu mirası gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde bırakabilmek için hemen harekete geçmeliyiz. Bu nedenle 'plastikten vazgeç' diyoruz." ifadelerini kullandı.