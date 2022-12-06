SU ŞİŞESİ YANGIN SÖNDÜRÜCÜ OLUYOR!

Yu Zhang, HuaYing Xu, QingGuang Chen, Jia Xu isimli genç tasarımcılar, yangınla müdahale için kullanılabilecek ve daha rahat kolayca erişilebilir olan Fire Conqueror’u tasarladılar. Su şişesine uyumlu olan aparat, 28 milimetre genişliğinde ve üstten vidalanarak şişeye sabitleniyor.