Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangın söndürücüye dönüşen su şişesi yılın tasarım ödülünü kazandı!

Fire Conqueror adlı cihaz su şişelerini birer yangın söndürücüye dönüştürüyor. Dalian Minzu Üniversite’sinde Çinli dört tasarım öğrencisi tarafından tasarlanan cihaz, dünyanın önce gelen tasarım ödülü IF Design Talent Award 2022’nin sahibi.

ABONE OL
  • Su şişeleri yangın söndürücüye dönüşüyor! Yangın söndürücüye dönüşen su şişesi yılın tasarım ödülünü kazandı!

    SU ŞİŞESİ YANGIN SÖNDÜRÜCÜ OLUYOR!

    Yu Zhang, HuaYing Xu, QingGuang Chen, Jia Xu isimli genç tasarımcılar, yangınla müdahale için kullanılabilecek ve daha rahat kolayca erişilebilir olan Fire Conqueror’u tasarladılar. Su şişesine uyumlu olan aparat, 28 milimetre genişliğinde ve üstten vidalanarak şişeye sabitleniyor.
  • Su şişeleri yangın söndürücüye dönüşüyor! Yangın söndürücüye dönüşen su şişesi yılın tasarım ödülünü kazandı!

    İÇERİSİNE KABARTMA TOZU VE SİRKE EKLENİYOR

    Su şişesinde bulunan suyun içerisine sirke veya kabartma toz ekleniyor ve su nötralize ediliyor. Cihaz suyu CO2 üreten bir çözelti haline getiriyor. Böylelikle hemen hemen yangın tüpü ile aynı görevi görebiliyor. Aynı zamanda içerisinde basınç yaratıyor.
  • Su şişeleri yangın söndürücüye dönüşüyor! Yangın söndürücüye dönüşen su şişesi yılın tasarım ödülünü kazandı!

    Cihazın üzerindeki valfin açılmasıyla püskürtme işlemi gerçekleştiriliyor. Bu şekilde ufak çaplı yangınlara ilk yardım müdahaleleri gerçekleştirilebilir.
  • Su şişeleri yangın söndürücüye dönüşüyor! Yangın söndürücüye dönüşen su şişesi yılın tasarım ödülünü kazandı!

    YANGINLARIN BÜYÜMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANILABİLİR

    Fire Conqueror’de ufak tefek ev kazalarında ortaya çıkan yangınların önlenmesi için hayati bir çözüm olarak öncü bir cihaz üretiyor. Tasarımın en büyük amacı yangına müdahale konusunda alt yapısı yetersiz olan bölgelerin ekipman sıkıntısını engellemek.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.