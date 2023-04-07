AYAKTA

Ayakta su içtiğinizde, su büyük bir kuvvetle hiç süzülmeden doğrudan midenize gider. Bu, suyun böbreklerinizi olumsuz etkileyebilecek şekilde mesaneye yerleşmesine neden olur. Ayrıca ayakta su içtiğinizde sistemde çok hızlı dolaşarak ciğerlerinizi ve kalp fonksiyonlarınızı bozabilir. Bu aynı zamanda sinirlerinizi, artrit ve eklem hasarına neden olabilecek bir gerilim durumuna getirebilir.