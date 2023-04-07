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Su tüketmek için en kötü 4 zaman

Su, insan hayatı için gerekli olsa da bazı zamanlar su içmek vücudun dengesini bozarak, kişiye rahatsızlık verebiliyor. Bu dört durumda su tüketimini kontrol etmek, vücudun sudan aldığı yararı en üst seviyeye çıkarıyor.

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  • Su tüketmek için en kötü 4 zaman! Hangi zamanlar su tüketilmemeli?

    YEMEK YERKEN 

    Çoğumuzun yaptığı yaygın bir hata, yemek yerken ve yemekten hemen sonra su içmektir. Bu alışkanlığı bırakmaya çalışın çünkü çok fazla su vücudun sindirime yardımcı olan doğal sıvılarını seyreltebilir.
  • Su tüketmek için en kötü 4 zaman! Hangi zamanlar su tüketilmemeli?

    EGZERSİZ YAPARKEN

    Egzersiz sırasında vücudu nemli tutmak önemlidir ancak egzersiz sırasında çok fazla su içmek yorgunluğa neden olabilir. Bunun nedeni, fazla suyun vücudunuzdaki sodyum konsantrasyonunu azaltabilmesi ve doğal elektrolitlerinizi tüketebilmesidir. Bunu engellemek için boğazınızı ıslatacak kadar küçük yudumları tercih edin.
  • Su tüketmek için en kötü 4 zaman! Hangi zamanlar su tüketilmemeli?

    AYAKTA

    Ayakta su içtiğinizde, su büyük bir kuvvetle hiç süzülmeden doğrudan midenize gider. Bu, suyun böbreklerinizi olumsuz etkileyebilecek şekilde mesaneye yerleşmesine neden olur. Ayrıca ayakta su içtiğinizde sistemde çok hızlı dolaşarak ciğerlerinizi ve kalp fonksiyonlarınızı bozabilir. Bu aynı zamanda sinirlerinizi, artrit ve eklem hasarına neden olabilecek bir gerilim durumuna getirebilir. 
  • Su tüketmek için en kötü 4 zaman! Hangi zamanlar su tüketilmemeli?

    UYKUDAN HEMEN ÖNCE

    Uyku saatine doğru aşırı su tüketimi, gece boyunca rahatsızlık verebilir. Bu durum gece boyu sıklıkla uyanmanıza ve uyku düzeninizin bozulmasına neden olabilir. 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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