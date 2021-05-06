Su ürünleri üreticileri, Marmara Denizi'nde

AA

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajın (deniz salyası) av sezonunu olumsuz etkilediğini ve 12 metre altı balıkçı teknelerinin motorlarına zarar verdiğini belirterek, "Müsilajdan zarar gören balıkçılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için destek verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Özkaya, AA muhabirine, Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajın balıkçıları olumsuz etkilediğini söyledi.

Müsilajın, 2000'li yıllarda Marmara Denizi'nde belirli alanlarda etkili olmaya başladığını ifade eden Özkaya, bunun 2020-2021 yıllarında tüm denizi kapladığını ve balıkçıları etkilediğini bildirdi. Özkaya, müsilajın Kuzey Ege'de de Saroz Körfezi'ni etkisi altına aldığı bilgisini verdi.

Müsilajın balıkçılıkta av sezonuna denk geldiğine dikkati çeken Özkaya, Marmara Denizi'nde av sezonunun müsilaj nedeniyle 3 ay önce kapandığını dile getirdi.

Bölgede müsilaj nedeniyle geleneksel balıkçılığın bitme noktasına geldiğini söyleyen Özkaya, şöyle konuştu:

"Müsilaj hem av sezonunu olumsuz etkiledi hem de 12 metre altı balıkçı teknelerinin motorlarına zarar verdi. Ayrıca ağların denizde kaybolmasına neden oldu. Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajdan dolayı zarar gören, özellikle 12 metre altı balıkçı tekneleri bulunan küçük ölçekli balıkçılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için destek verilmesini talep ediyoruz. Balıkçılarımızın bir beklentisi de borçlarının ertelenmesi yönünde. Bölgede balıkçılarımız ikinci bayram sevincini yaşamak için destek haberini dört gözle bekliyor."

Özkaya, balıkçıların av sezonunun bitmesinin ardından yeni dönem için hazırlıklara başladıklarını, sağlanmasını istedikleri desteğin bu dönemde hazırlıklar için de faydalı olacağını kaydetti.