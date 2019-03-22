Arnavutluk ekiplerinden KF Vllaznia Shkoder'in Başkanı Suad Liçi, Türkiye ile oynamaktan gurur duyduklarını belirtti. Arnavutluk Milli Takımı eski kaptanlarından Rudi Vata ise 30 sene önce Türkiye ile Arnavutluk futbolu arasında çok büyük bir fark olmadığını, sonraki dönemlerde Türkiye'nin futbola çok önemli yatırımlar yaptığını belirtti.

Arnavutluk Süper Lig'i takımlarından KF Vllaznia Shkoder'in Başkanı Suad Liçi ile Arnavutluk Milli Takımı eski kaptanlarından Rudi Vata, Türkiye ile oynayacakları maç hakkında açıklamalarda bulundu. Güzel bir maç olmasını dileyen Suad Liçi, "Türkiye ile oynamaktan gurur duyuyoruz. Bugün daha iyi oynayan kazansın. Bu maçta bence en önemli faktör Türkiye’nin teknik direktör değiştirmesi. Bunun Türkiye tarafına olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Çok zor bir gruptayız. Özellikle Fransa’nın bulunduğu bir gruptan çıkmak çok zor. Rakiplere bakınca bizim takımımızın biraz zayıf kaldığını ve bu gruptan çıkmamızın çok zor olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kendi futbollarının yükseliş içinde olduğunu söyleyen Suad Liçi, "Ama ana sıkıntılardan bir tanesi altyapımızın çok zayıf olması. Tesis ve altyapı anlamında istediğimiz yere ulaşamadık ama genel anlamda seviye yavaş yavaş yükselmeye başlıyor" şeklinde konuştu.

RUDİ VATA: "MİLLİ TAKIMIMIZDA YETENEKLİ OYUNCU ÇOK AMA TECRÜBELİ DEĞİLLER"

Arnavutluk Milli Takımı eski kaptanlarından Rudi Vata, U15’ten itibaren hep kaptan olduğunu vurgulayarak, "Büyük bir uluslararası tecrübeye sahip olduğumu düşünüyorum. Çünkü birçok ülkede oynadım. Buna İskoçya, Fransa, Almanya, Japonya ve Kıbrıs gibi" dedi. Arnavutluk Milli Takımı Teknik Direktörü Christian Panucci'nin çok önemli bir futbol ekolünden geldiğini belirten Vata, "Bunu tartışmak anlamsız olur ama ondan önceki hocamız Giovanni De Biasi de İtalyan olmasına rağmen daha akıllı davrandı. Oluşturduğu takım birbirine bağlı olan, birbiri için mücadele eden bir takımdı. Şu an bunu takımda göremiyoruz. Kopukluklar var. 2016 Avrupa Şampiyonası’na katıldık ama bazı oyuncular sonrasında düşüşe geçti. Biz de yeni oyuncuları monte etmek için zaman kaybettik. Şu anda da milli takımımızda çok yetenekli oyuncu var ama daha milli takım tecrübesine sahip oyuncular değiller. Bu oyunculara daha zaman gerekiyor ki sorumluluğu alsınlar ve bizim de Türkiye gibi üst düzey takımlarla mücadele etme şansımız olsun" ifadelerini kullandı.

"30 SENE ÖNCE TÜRK FUTBOLU İLE ARNAVUTLUK FUTBOLU ARASINDA BÜYÜK BİR FARK YOKTU"

En sevdiği Türk futbolcuyu açıklayan Rudi Vata, "Benim en beğendiğim Türk oyuncu Almanya’da oynamayı seçti. O da Mesut Özil’di. Arda Turan gibi çok üst düzey bir yeteneğiniz vardı. O da Barcelona’ya gitti. Ama şu anki kadroya baktığım zaman Şenol Hoca’nın daha çok takım oyununu benimsediği ortaya çıkıyor. Ferdi yeteneklerle sonuca gitmek için değil, daha fazla birbiri için mücadele eden modern tarzda bir futbol oynatacağını görüyorum. Bu da Türkiye’nin gelecekte daha iyi sonuçlar alacağının sinyallerinden bir tanesi. 30 sene önce Türk futbolu ile Arnavutluk futbolu arasında çok büyük bir fark yoktu. Ama Türkiye ondan sonraki dönemlerde futbola çok önemli yatırımlar yaptı. Tesisler, statlar yapıldı. Çok önemli isimler getirildi. Sadece isimler değil, bu isimlerin düşünceleri de alındı. Bu Türk futbolunun hem imajını yükseltti hem de sağlam bir temel oluşturulmasını sağladı. Tabii her yerde olduğu gibi kriz de yaşayabilirsiniz. Türk futbolu belki bir kriz içinde ama Brezilya bile kriz yaşıyor. Bu bir gün Türk futbolunun yine istenen yerlere geleceğini gösteriyor. Arnavut futbolunda bu temel olmadığı için bizde gelebilecek bir başarı biraz daha tesadüften ibaret" değerlendirmesinde bulundu.