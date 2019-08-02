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Sualtı hokeyinde Türkiye yarı finalde

İspanya'da devam eden Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye adını yarı finale yazdırdı

Su hokeyi

 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milliler, grupta son maçta İngiltere'yi 4-1'lik skorla geçerek yarı finalde mücadele etme hakkını elde etti.

Milliler, grup maçlarında Portekiz’i 8-0 yenerek şampiyonaya galibiyetle başladı. İkinci maçında Fransa ile 1-1 berabere kalan Türkiye, ardından İtalya'yı yine 8-0'lık skorla geçti. Ay-yıldızlı ekip grubunda ev sahibi İspanya ile golsüz berabere kalırken, İngiltere'yi 4-1 mağlup ederek yarı finalin yolunu tuttu.

Türkiye, gruptaki 5 maçta yenilgi yüzü görmezken, 21 gol attı, 2 gol yedi.

Milliler yarı finalde bu akşam İngiltere ile karşılaşacak.

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