Sualtında Ege Rüzgarı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun 3-5 Mayıs 2019 tarihlerinde Ege Üniversitesi Yüzme Havuzu'nda düzenlediği Sualtı Ragbisi 21 Yaş Altı Gençler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri , 13 takım ve yüzlerce sporcu ile gerçekleştirildi.

Kıyasıya geçen müsabakalarda Erkekler kategorisinde gol yemeden sampiyon Ege Sualtı Sporları Kulübü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise final oynayan Ege’nin kızları yaş ortalaması büyük olan deneyimli rakibine boyun eğerek müsabakaları ikinci olarak tamamladı.

Sualtı Ragbisi Milli Takım Teknik Direktörü Tarkan Laleli "Müsabakalar boyunca sporcuları gözlemleyerek 2020 yılında ev sahipligi yapacağımız Gençler Dünya Şampiyonası "için aday Milli Takım sporcularının belirlendiğini söyledi. Laleli," Başta Federasyon Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen ve Teknik Kurul Başkanı Prof. Dr. Levent Çavaş olmak üzere tüm idareci ,antrenör ve sporcuları kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Seyri güzel ve üst düzey mücadelelerin yaşandığı maçlar izledik. Geleceğe bu gençlerle umutla bakıyoruz. Gelecek gençlerin omuzlarında yükselecek "dedi.

Aynı zamanda Ege Sualtı Sporları Kulubü Baskanı ve Antrenorü olan Laleli kulübün elde ettigi başarı için’ “Başarı Asla Tesadüf Değildir, 7-9 Şubat 2019 tarihinde yapılan 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda hem erkeklerde hem de bayanlarda sampiyon olduk. Bu sampiyonluk 21 yaş altı kategorisi için bize yol gösterdi. Bu başarılar uzun çalışmaların ve gençlige olan inancımızın eseridir, bu branşın geleceği gençlerdir” dedi.