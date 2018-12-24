Bodrum’da 12 ay boyunca turizm olmasını isteyen genç işadamı Okan Uslu yeni mekanının açılışını yaptı. Az kış eğlence diyerek kolları sıvayan Okan Uslu, kış ortasında Bodrum marinada bulunan eğlence mekanını açarak turizmin Bodrum’da 12 aya çıkmasını istedi. Açılış için Dj olarak mekana gelen ünlü DJ Suat Ateşdağlı ise sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
TV programlarına katılan yarışmacıların ve sosyal medya fenomenlerinin Dj olmalarına tepki gösteren Ateşdağlı, açtı ağzını yumdu gözünü. Herkesin DJ olamayacağını söyleyen Ateşdağlı "Geldikleri gibi gidecekler" diyerek bu mesleğe 33 yılını verdiğini söyledi.
"İNSANLAR PRİM VERMESİN"
Ateşdağlı , DJ olmayanların DJ’lik yaptığı için bir çok kişinin mesleğinden olduğunu ifade ederek “Bunlara insanların arz ve talep göstermemesi gerekiyor. Bunlar DJ’lik mesleğine emek verenlerin, bu işten yıllardır ayakta duran insanların emeklerini, ekmeklerini çaldılar. İsmi olanlar ancak ayakta kalabildi ama binlerce DJ var bu işe emek veren. Her zaman söylediğim gibi müzik kazanır. Geçlerin böyle şeylere pirim vermemesi lazım. DJ’lik çok önemli meslek, emek isteyen bir meslek. Benim 33’üncü senem ve bu işler o kadar kolay değil. Kolay olmadığını da herkes görüyor. İllaki bir rezalet çıkmasına gerek yok. Bunlara insanların pirim vermemesi lazım. Geldikleri gibi zaten giderler” dedi
Kış aylarında da Bodrum’da ki eğlence mekanlarının açık olması gerektiğini de vurgulayan Ateşdağlı, “Bodrum marina geçen yaz sezonunda da iyiydi bu senede çok iyi olacak. Kış ayında kapılarını açan eğlence mekanı da bunun bir göstergesidir. Bodrum’da 12 ay eğlence olması gerekiyor. Yakında tekrar marina eğlence kulüplerinin vazgeçilmez mekanı olacaktır” dedi.
İşletme Müdürü Kürşat Zenderen ise turizmi 12 aya çıkarmak için bu atılımı yaptıklarını ifade ederek Bodrum’un 12 ay yaşayan bir şehir olduğunu belirtti. Herkesten destek beklediklerini sözlerine ekleyen Zenderen, Bodrum’da turizmin 12 ay olmasını istediklerini vurguladı.
Mekanı dolduran az sayıda turist ve Bodrumlular DJ Suat Ateşdağlı’nın çaldığı şarkılarla sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.
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