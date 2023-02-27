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Şubat ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı: 2023 Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Enflasyon rakamları gündemdeki yerini aldı. Şubat ayı enflasyon oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'e çevrildi. Şubat ayı enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan piyasa katılımcıları anketi ile belli oldu. İşte Şubat 2023 enflasyon oranının açıklanacağı tarih ve beklenti ile ilgili detaylar...

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  • Şubat ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı: 2023 Şubat ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Enflasyon rakamları için geri sayım başlamış durumda. Vatandaşlar TÜİK tarafından açıklanacak olan TEFE-TÜFE enflasyon oranı beklentisini sorguluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankete göre enflasyon beklentisi tahmini belli oldu. İşte 2023 Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih ve beklentisine dair detaylar...
  • Şubat ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı: 2023 Şubat ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Şubat ayı enflasyon rakamları da 3 Mart 2023 tarihinde belli olacak.
  • Şubat ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı: 2023 Şubat ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI!

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankete göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 30,44'ten yüzde 30,75'e yükseldi. Yıl sonu enflasyon beklentisinde ise 3 puanlık yukarı yönlü revizyon yapıldı.
  • Şubat ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı: 2023 Şubat ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    ENFLASYON 12 AY İÇİN 30,75 OLACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

    Piyasa katılımcıları gelecek 12 ay için enflasyonun yüzde 30,75 olacağını öngördü.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bir önceki piyasa katılımcıları anketinde bu beklenti yüzde 30,44 olarak belirlenmişti.
  • Şubat ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı: 2023 Şubat ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

    Yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerinde ise yukarı yönlü bir revizyon gerçekleşti. Buna göre piyasa katılımcıları bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 32,46 olarak açıklarken, Şubat ayı anketinde bu beklenti yüzde 35,76 oldu.

    24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi de yüzde 17,18'den yüzde 18,11 seviyesine çıktı.
  • Şubat ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı: 2023 Şubat ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    KATILIMCI SAYISINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR!

    TCMB'nin piyasa katılımcıları anketinde katılımcı sayısındaki düşüşün devam etmesi de ilgi çekti.

    TCMB verilerine göre Şubat'ta katılımcı sayısı 36'ya geriledi. 2013 yılında ankette katılımcı sayısı 95'a kadar ulaşmıştı.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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