Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Ocak ayı enflasyon rakamları ile birlikte, Şubat ayı kira artış oranında etkili olan yılın ilk TEFE-TÜFE rakamları da belli olacak. Dükkan ve ev sahiplerinin gözü "TÜİK TEFE-TÜFE ile 2024 Şubat ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu ve ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte kira artış oranı hesaplamasına ilişkin merak edilenler...