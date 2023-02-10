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Bakanlık açıkladı! Şubat ayı memur maaşlarının yatacağı tarih belli oldu!

Türkiye 6 Şubat sabahında yaşanan Kahramanmaraş depremiyle sarsıldı. Son yüz yılın en büyük felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Milyonlarca kişiyi etkileyen depremin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı depremden etkilenen 10 ildeki memur, sözleşmeli personel, kamu işçisinin şubat ayı maaşlarının erken ödenmesi için genelge yayınladı. İşte şubat ayı memur maaşlarının yatacağı tarih...

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  • Şubat ayı memur maaşlarının hesaba yatacağı tarih belli oldu! Memur maaşları ne zaman yatacak?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından normalde her ayın 15'inde yatan memur maaşları, Hazine ve Maliye Bakanlığı, tarafından yayınlanan genelgeyle depremden etkilenen 10 ildeki memur, sözleşmeli personel, kamu işçisinin şubat ayı maaşlarının erken ödenmesi kararı alındı. Peki, "Memur maaşları ne zaman yatacak, şubat ayı memur maaşı erken mi ödenecek?" İşte detaylar...
  • Şubat ayı memur maaşlarının hesaba yatacağı tarih belli oldu! Memur maaşları ne zaman yatacak?

    ŞUBAT AYI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, depremden etkilenen 10 ildeki memur, sözleşmeli personel, kamu işçisinin şubat ayı maaşlarının erken ödenmesi için genelge yayınladı.

     
  • Şubat ayı memur maaşlarının hesaba yatacağı tarih belli oldu! Memur maaşları ne zaman yatacak?

    Maaş ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için çalışma başlatıldı. Bakanlığın çalışmasında erken maaş ödeme kararı tüm Türkiye için genişletildi.

    Buna göre; Türkiye genelindeki tüm memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek. Memurlar maaşlarını normalde 15 Şubat'ta alıyordu.

     
  • Şubat ayı memur maaşlarının hesaba yatacağı tarih belli oldu! Memur maaşları ne zaman yatacak?

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

    Yüzde 30'luk zam oranının ardından ardından aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 837 TL’ye yükseldi.

     
  • Şubat ayı memur maaşlarının hesaba yatacağı tarih belli oldu! Memur maaşları ne zaman yatacak?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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