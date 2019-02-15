Geçen ay çıkartılan torba kanunda havacılık sektöründe çalışan pilot ve hosteslere vergi indirimine ilişkin düzenlemeye yer verildi. Gelir Vergisi Kanunu’nun ücretlerde vergi istisnalarını düzenleyen 23’üncü maddesine pilot ve hosteslerin ücretlerinde vergi istisnasına ilişkin yeni bir hüküm eklendi.
SAFİ ÜCRETİN YÜZDE 70’İ VERGİDEN MUAF
Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili hazırladığı tebliğ taslağında, vergi istisnasının nasıl uygulanacağına açıklık getirdi. Buna göre, vergi istisnası, kamu kurumları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni ya da iş merkezi Türkiye’de bulunan şirketlerde uçuş maksadıyla görevlendirilen kişilere uygulanacak.
Bu kapsamda, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlara ve uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına vergi istisnası sağlanacak. Havacılık kuruluşlarının diğer personeli vergi istisnasından yararlanamayacak. Pilot ve kabin memurlarının aylık ücretlerinin gerçek safi değerinin yüzde 70’i, gelir vergisinden muaf olacak.
GERÇEK SAFİ ÜCRET NEDİR?
Brüt ücretten sosyal güvenlik işçi primi (yüzde 14),işsizlik sigortası işçi primi (yüzde 1),şahıs/hayat sigortası primi ve sendika aidatları ile engellilik indirimi düşüldükten sonra kalan miktar, “gerçek safi ücret” olarak kabul ediliyor. Vergi istisnası, gerçek safi ücretin yüzde 70’ine uygulanacak. Gerçek safi ücretin sadece kalan yüzde 30’u için vergi ödeyecekler.
Brüt ücret hesabına pilot ve kabin memurlarına ödenen aylık ücret, mesai, prim, ikramiye, gider karşılığı ve sair adlarla yapılan tüm ödemeler ve sağlanan menfaatler dahil edilecek.
ŞUBAT AYI ÜCRETLERİNE UYGULANACAK
Vergi istisnasıyla ilgili düzenleme 1 Şubat 2019 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe girdi. Ay sonunda şubat ayı ücretlerini alırken, ücretlerinden daha az vergi kesilecek. Böylece, kapsamdaki pilot ve hostesler şubat ayı sonunda, istisna tutulan kazançlarına karşılık gelen vergi tutarında daha fazla para alacaklar.
40 BİN TL ÜCRETTE 8 BİN 850 TL’YE KADAR AVANTAJ
Vergi istisnasının pilot ve hosteslere sağladığı avantaj, gelir vergisi dilimine paralel olarak artacak. Örneğin, bekâr bir pilotun 40 bin lira olan brüt ücretinden sosyal güvenlik primi ve işsizlik sigortası primi ile bin lira hayat sigortası primi düşüldükten sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden normalde 6 bin 324 lira gelir vergisi kesilecekti.
Yeni düzenleme uyarınca, gelir vergisi matrahını oluşturan 36 bin 121 liranın yüzde 70’i olan 25 bin 285 lirasından vergi alınmayacak. Sadece, kalan yüzde 30’u olan 10 bin 836 liralık ücret üzerinden bin 625 lira vergi hesaplanacak. Bunun da 192 lirası asgari geçim indirimi (AGİ) olarak düşülecek ve net bin 433 lira vergi ödeyecek. Böylece, brüt ücreti 40 bin lira olan bekâr bir pilotun yılın başında elde edeceği vergi avantajı 4 bin 700 lira olacak.
Aynı pilotun aylık vergi avantajı, yüzde 20 vergi diliminde 5 bin 57 lira, yüzde 27 vergi diliminde 6 bin 827 lira, yüzde 35 vergi diliminde ise 8 bin 850 lirayı bulacak.
Brüt ücreti 10 bin lira olan ve bin lira tutarında şahıs sigorta primi bulunan kabin memurunun ise ilk ay elde edeceği avantaj 787 lira olacak. Kabin memurunun vergi avantajı vergi dilimi arttıkça yükselecek ve yüzde 27 diliminde aylık bin 417 liraya ulaşacak.
|Pilot Ali Bey'in gelir vergisi istisnası nasıl hesaplanacak?
|(TL)
|Brüt ücret
|40.000
|SGK ve işsizlik primi (*)
|2.878
|Şahıs sigorta primi
|1000
|Safi ücret (Gelir vergisi matrahı)
|36.122
|İstisna edilecek matrah
|25.285
|Vergiye tabi matrah
|10.836
|Hesaplanan gelir vergisi
|1.625
|Asgari geçim indirimi
|192
|Ödenecek gelir vergisi
|1.433
|(*) 2019 yılı sigorta prim tavanı olan 19 bin 188 TL
|üzerinden hesaplama yapılmıştır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.