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Şubat ayında cari açık 8.78 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Şubat ayında cari işlemler hesabı 8 milyar 783 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 834 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı da, 10 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti. TCMB, resmi rezervlerde Şubat ayında 4 milyar 677 milyon dolar net azalış olduğunu bildirdi

Şubat ayında cari açık 8.78 milyar dolar oldu
HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayına ilişkin Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni açıkladı.

TCMB verilerine göre, Şubat ayında cari işlemler hesabı 8 milyar 783 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 834 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı da, 10 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 334 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1 milyar 652 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi 815 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi de 99 milyon dolar net giriş kaydetti.

505 MİLYON DOLARLIK DOĞRUDAN YATIRIM

TCMB'nin açıklamasına göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 505 milyon dolar olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 240 milyon dolar tutarında net giriş kaydederken, alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 185 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 14 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 158 milyon dolar net kullanım yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 80 milyon dolar net azalış kaydetti.

RESMİ REZERVLER 4.7 MİLYAR DOLAR AZALDI

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 109 milyon dolar net azalış ve Türk Lirası cinsinden 381 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 272 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet 222 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 1 milyar 124 milyon dolar ve 338 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

TCMB'nin açıklamasına göre, resmi rezervlerde bu ay 4 milyar 677 milyon dolar net azalış oldu.

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