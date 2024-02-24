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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Şubat enflasyon beklentisi tahmini anketi açıklandı! TÜİK ile 2024 Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman, ve saat kaçta açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Şubat enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Milyonlarca memur ve emekliyi doğrudan etkileyen enflasyon verileri gündemdeki yerini koruyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının bu ay ne zaman açıklanacağına ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. Şubat ayı enflasyon beklentisi tahmini Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile netleşti. İşte 2024 Şubat ayı enflasyon oranı hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 17:14 Güncelleme: 24.02.2024 - 17:14
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        "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusu yeni ayın sonuna gelinmesiyle gündeme geldi. Şubat ayı enflasyon oranı beklentisi Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketi ile kesinlik kazandı. Peki, Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte 2024 Şubat ayı enflasyon beklentisi anketi hakkında merak edilen detaylar...

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        TÜİK ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak hafta sonuna denk gelen günlerde bir sonraki pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Şubat ayı enflasyon rakamları 4 Mart 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

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        2024 ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ

        Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

        Buna göre, geçen ay yüzde 3,51 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,80'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 42,04'ten yüzde 42,96'ya yükseldi.

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        Yıllık Enflasyon Beklentileri

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,09 iken, bu anket döneminde yüzde 37,78 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşmiştir.

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        12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

        2024 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,36 olasılıkla yüzde 30,00-34,99 aralığında, yüzde 59,99 olasılıkla yüzde 35,00-39,99 aralığında, yüzde 16,76 olasılıkla ise yüzde 40,00-44,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 11,11’inin beklentilerinin yüzde 30,00-34,99 aralığında, yüzde 66,67'sinin beklentilerinin yüzde 35,00-39,99 aralığında, yüzde 17,46’sının beklentilerinin yüzde 40,00-44,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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        24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

        2024 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,99 olasılıkla yüzde 16,00-20,99 aralığında, yüzde 47,65 olasılıkla yüzde 21,00-25,99 aralığında, yüzde 20,80 olasılıkla ise yüzde 26,00-30,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 23,33'ünün beklentilerinin yüzde 16,00-20,99 aralığında, yüzde 46,67‘sinin beklentilerinin yüzde 21,00-25,99 aralığında, yüzde 21,67'sinin beklentilerinin yüzde 26,00-30,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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