Yıllık Enflasyon Beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,09 iken, bu anket döneminde yüzde 37,78 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşmiştir.

12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2024 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,36 olasılıkla yüzde 30,00-34,99 aralığında, yüzde 59,99 olasılıkla yüzde 35,00-39,99 aralığında, yüzde 16,76 olasılıkla ise yüzde 40,00-44,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 11,11’inin beklentilerinin yüzde 30,00-34,99 aralığında, yüzde 66,67'sinin beklentilerinin yüzde 35,00-39,99 aralığında, yüzde 17,46’sının beklentilerinin yüzde 40,00-44,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.