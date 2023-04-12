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Şubatta cirolar düştü

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamı ciro endeksi, deprem felaketinin yaşandığı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5.1 düşüş yaşadı. Bu Nisan 2020'den bu yana kaydedilen en sert aylık düşüş oldu

Şubatta cirolar düştü
HABERTURK.COM

TÜİK şubat ayına ilişkin ciro endeks verilerini yayımladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, deprem etkisinin yaşandığı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5.1 azaldı. Bu, Nisan 2020'den bu yana kaydedilen en sert aylık gerileme oldu.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; şubatta aylık inşaat ciro endeksi yüzde 5.1 artarken, sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5, ticaret ciro endeksi yüzde 7.3, hizmet ciro endeksi yüzde 1.5 geriledi.

Ciro endeksleri aylık değişim oranları (%), Şubat 2023:

Gayrimenkul ciro endeksindeki düşüş şubatta bir önceki aya göre yüzde 10.1 geriledi.

YILLIK YÜZDE 68'LİK ARTIŞ

Şubatta toplam ciro endeksi geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 68.1 yükseldi. Yıllık olarak sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 44.9, inşaat ciro endeksi yüzde 136.5, ticaret ciro endeksi yüzde 76, hizmet ciro endeksi yüzde 86.1 arttı.

ALTERNATİF VERİLER KULLANILDI

TÜİK tarafından yayımlanan veri bülteninde Ciro Endekslerinin hesaplanmasında Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamelerinden elde edilen verilerin kullanıldığı belirtilerek şu açıklamaya yer verildi:

"Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketinden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edilmiş ve beyannameler ertelenmiştir. Bu nedenle, 2023 Şubat ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için sanayi üretim anketi, e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapılmıştır. Bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı yüzde 3.52'dir."

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