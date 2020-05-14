SUBÜ pandemi süreci yönetimi için uzaktan eğitim başlattı

AA

İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan ve 25 saatlik eğitimi içeren program kapsamında katılımcılara, salgın durumuna göre yaşanacakları öngörme, bununla ilgili çözümler üretme, panik anında çalışanları ve çevresini sakinleştirerek durumu anlatabilme ve pandemi sürecini yönetme becerilerinin kazandırılması hedefleniyor.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgından dünya genelinde birçok kurum, kişi ve sektörün olumsuz etkilendiğini anımsattı.

Programın, başta sağlık, turizm, gıda ve hizmet sektörleri olmak üzere pandemi sürecini yürütebilecek bireylere yönelik olduğunu anlatan Dikmen, çalışmanın, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM) koordinasyonunda hazırlandığını aktardı.

- "Eğitimlerimizde psiko-sosyal destek girişimleriyle ilgili de bilgi veriyoruz"

"Eğitimlerimiz online olarak uzaktan eğitim şeklinde 25 saat sürecek. Eğitim sonucu başarılı olanlara üniversite olarak onaylı sertifika vereceğiz." diyen Dikmen, katılımcıların temel olarak kavramsal bazı bilgileri öğrenmesini amaçladıklarını belirtti.

Dikmen, dünya ve Türkiye'de 10 ve 40 yılda bir pandeminin yaşandığına değinerek, "Salgınların bazen ortak özellikleri olabiliyor. Bizim bunlardan deneyim çıkarmamız, önümüzde yaşanabilme ihtimali olacak pandemilere karşı da önlem almamız açısından önemli. Maske, eldiven takmak ve sosyal mesafe dolayısıyla bunlara ilişkin en önemli ve doğru bilgileri vereceğimiz eğitim programında ayrıca pandemiyle ilgili kurumlar içerisinde salgın öncesi ve sonrasında neler yapılması ve hangi planların ortaya koyulması gerektiğini işleyeceğiz." diye konuştu.

Eğlence alanları, alışveriş merkezleri, marketler, berberler ve kuaförlerle otel gibi yerlerde çalışanların yararlanacağı programın çok yönlü olduğuna dikkati çeken Dikmen, şunları kaydetti:

"Salgının psikolojik boyutunu insanların psiko-sosyal yönlerini de ciddi şekilde etkiliyor. Bu süreçte hastalık bulaşma ile ilgili kaygı, depresyon ve uzun süreli evde kalmaya bağlı birtakım psikolojik baskılar olabiliyor. Biz eğitimimizde kavramsal ya da standart önlemlerin yanı sıra psiko-sosyal destek girişimleriyle de ilgili bilgiler veriyoruz."

SAYEM Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Barış Boru da normalleşme süreciyle sosyal hayata geçiş yaşandığını ve sektörlerin tekrar çalışmaya başladığını ifade etti.

Boru, pandemi sürecinde alınması gereken önlemler, yapılması gereken değişiklikler ve normal çalışma hayatına geçişte yapılacakları kapsayan eğitimlerin, uzman akademisyenler tarafından verildiğini sözlerine ekledi.

,Mehmet Karakaş