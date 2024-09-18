Suç makinesi kadın kucağında bebeğiyle adliyeye sevk edildi
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde temmuz ayında bir evden 625 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı. Toplamda 104 adet suç kaydı olduğu öğrenilen zanlılardan birinin kucağında bebeğiyle adliyeye sevk edilmesi dikkat çekti.
Kocaeli Çayırova'da 23 Temmuz'da bir evden toplamda 625 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı.
Şikayet üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen S.Y. ve N.Y. isimli kadınları bugün yaptıkları operasyon ile Kocaeli'de yakaladı.
S.Y.'nin 40, N.Y.'nin ise 64 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.