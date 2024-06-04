Suç makinesi künde tekniğiyle yakalandı!

Bitlis merkezde güpegündüz film sahnelerini aratmayan bir yakalama sahnesi kaydedildi.

Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, uyuşturucu kullanmak ve hırsızlık suçlarından toplam 20 yıl hapis cezası olan şüpheli Nesih B. polis tarafından uzun süredir aranıyordu.

AİLESİYLE ALIŞVERİŞE ÇIKAN MEMURUN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Önceki gün öğle saatlerinde ailesiyle alışveriş yapan bir polis memuru, erkek kuaföründen çıkan bir kişiyi fark etti. Yüzü yabancı gelmeyen kişinin kim olabileceğini düşünen polis memuru, arananlar listesinde bulunanların fotoğraflarına baktı. Kuaförden çıkan kişinin, listede olduğunu fark etti. Kısa inceleme sonucunda bu kişinin uzun süredir polisin peşinde olduğu azılı suç makinası Nesih B. olduğunu anladı.

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POLİS MEMURUNDAN KÜNDE TEKNİĞİ

Polis memuru, ailesini alışveriş yaptığı markette bırakarak kuaförden çıkarken etrafına şüpheli gözlerle bakan kişinin peşine düştü. Polis memuru dikkat çekmemek için yürüyerek şüphelinin peşine takıldı. Tüm bu anlar güvenlik kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Daha sonra hızlanan polis memuru yakın mesafeye geldiğin de koşarak şüpheliyi güreşçi sporcuların kullandığı künde tekniğiyle yere düşürerek yakaladı.