Suç örgütlerine operasyon: 52 gözaltı

İHA'nın haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘işyeri ve araç kurşunlama, kasten öldürme eylemi ve silah ticareti’ suçlarına yönelik 1 -23 Ağustos tarihleri arasında operasyon düzenlendi.

Sancaktepe, Başakşehir, Sultanbeyli, Küçükçekmece, Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alındı. 33 farklı eylem gerçekleştiren şüphelilerden 28'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.