Suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cezaevinde bulunan S.H'nin elebaşı olduğu bir suç örgütünün Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören ilçelerinde uyuşturucu ve silah ticareti yaptığını belirledi.Ekipler söz konusu ilçelerde, şüphelilerin hakimiyet kurmak için baskı yaptıklarını, amaçlarına ulaşmak için silahlı eylemler gerçekleştirdiklerini tespit etti.Bunun üzerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler E.C., S.D., M.D., H.G.Y., M.K., E.A., Ö.F.Z., Y.A.Y ve Ş.Ç'yi yakaladı.Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise gizli bölmelere yerleştirilen 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 10 mermi, bir miktar toz esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR