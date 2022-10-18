Suç örgütünün lideri cezaevindeki kadın çıktı! 0:00 / 0:00

DHA

Ankara'da, başka bir suçtan cezaevinde bulunan Özlem D.'nin liderliğini üstlendiği "konumcu" adlı 17 kişilik uyuşturucu ve silah ticareti yapan suç örgütünün üyeleri hakkında 130'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören ilçesinde silah ve uyuşturucu ticareti yapan bir grubun birçok olaya karıştığı ve silah zoruyla çevredekilere korku saldıkları yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı Adem Ayyıldız'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüte yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı.

17 KİŞİ OPERASYONLA YAKALANDI Yapılan takiple örgütün Ankara merkezli birçok ilde silah ve uyuşturucu ticareti ile açtıkları sahte hesaplarla fuhuş vaadiyle birçok kişiyi dolandırdıkları belirlendi. Liderliğini başka bir suçtan tutuklu bulunan Özlem D.'nin yaptığı saptanan örgüte yönelik yapılan operasyonda 17 kişi yakalandı. Operasyonda ayrıca 15 ruhsatsız silah, 2 pompalı av tüfeği ile çok sayıda fişek, 1 kilo 745 gram kokain ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. SORUŞTURMA TAMAMLANDI, İDDİANAME DÜZENLENDİ Yürütülen soruşturma tamamlanarak 17 kişi hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, örgütün liderliğini başka suçtan tutuklu Özlem D.'nin yaptığı, suç örgütünün uyuşturucu ve silah ticareti kanadının yöneticisinin Mehmet Ali G., fuhuş vaadiyle dolandırıcılık kanadını yönetenin ise Ahmet Eren V. olduğu belirtildi.

ŞÜPHELİLERİ YÖNLENDİRDİĞİ YER ALDI Örgüt lideri Özlem D.'nin tüm üyelerle birebir ve sürekli irtibatı bulunmasa da örgüt yöneticileri vasıtasıyla irtibat sağladığı, uyuşturucu ve silah ticareti konusunda şüphelileri yönlendirdiği aktarıldı. SİLAH KULLANMAKTAN ÇEKİNMEDİKLERİ BELİRTİLDİ Örgütte, örgüt liderine ve lider yardımcılarına mutlak bir bağlılık ve itaatin bulunduğu, verilen talimatlara harfiyen uyulduğu, uyulmaması durumunda örgüt üyelerinin silah kullanmaktan çekinmedikleri belirtildi. REFERANSLA UYUŞTURUCU VE SİLAH SATIŞI İddianamede, örgütün ağırlığı silah ticaretine verdiği, tanımadıkları kişilere silah satışı yapma konusunda tedirgin davrandıkları, tanıdıkları ya da örgüt elemanlarının referansı ile gelen kişilere uyuşturucu madde ve silah satışı yaptıkları belirtildi. Ayrıcı örgütün gizliliğe aşırı önem verdiği aktarılarak, suç işleme konusunda oldukça profesyonel oldukları ve çok kez polis tarafından haklarında işlem yapıldığından polisiye tedbirler konusunda oldukça duyarlı oldukları, silah ve uyuşturucu ticareti konusunda yapacakları görüşmeleri mecbur olmadıkları sürece internet tabanlı uygulamalar üzerinden veya yüz yüze yaptıkları belirtildi.