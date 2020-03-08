AA

"Sudaki sihir" ebru sanatını Senegal'de tanıttı



- Senegal'de düzenlenen "2. Dakar Uluslararası El Sanatları Fuarı"nın onur konuğu Türkiye oldu - Ebru sanatçısı Şule Yüksel Akman: - "Ebru sanatında her çıkan desen, kendine has ve ondan başka bir tane daha çıkmıyor, aynısı yapılamıyor" - "Fuarı ziyaret eden Senegalliler, belki de daha önce görmedikleri bir sanat dalı olduğu için ebruya yoğun ilgi gösterdi. Boyaların suda dansı ve onu kağıda çıkarmak, onlara sihir yapıyormuşuz gibi ilginç geliyor, hayretle karşılıyorlar"

Şanlıurfalı ebru sanatçısı Şule Yüksel Akman, yaklaşık 15 yıldır icra ettiği Türk el sanatını, batı Afrika ülkesi Senegal'de temsil etmenin heyecanını yaşıyor.

Türkiye'nin onur konuğu olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti Dakar Büyükelçiliğinin katkılarıyla düzenlenen 2. Dakar Uluslararası El Sanatları Fuarı'nda ebru sanatını Senegal halkıyla buluşturan Akman, AA muhabirine, sanatını ve ilk defa geldiği Afrika'daki izlenimlerini anlattı.

Geleneksel Türk el sanatı olduğu için ebruyu seçtiğini ve yaklaşık 15 senedir ebruyla uğraştığını belirten Akman, özellikle suda icra edilerek ortaya bir eser çıkarmanın kendisini etkilediğini söyledi.

"Ebru sanatında, her çıkan desen kendine has ve ondan başka bir tane daha bulamasınız, aynısı yapılamıyor." diyen Akman, ebru desenlerini minyatür ve gravürle de süslediğini kaydetti.

- "Ebru, Senegallilere sihir gibi ilginç geliyor"

Akman, fuara davet edilince, bir Afrika ülkesinde ebru sanatını icra etme düşüncesinin kendisini oldukça heyecanlandırdığını ve standının gördüğü ilginin mutluluk verici olduğunu vurguladı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’a ebru yapılışını gösteren ve eserlerinden birini hediye eden Akman, "Fuarı ziyaret eden Senegalliler, belki de daha önce görmedikleri bir sanat dalı olduğu için ebruya yoğun ilgi gösterdi. Boyaların suda dansı ve onu kağıda çıkarmak, onlara sihir yapıyormuşuz gibi ilginç geliyor, hayretle karşılıyorlar." diye konuştu.

Akman, ilk Afrika ziyaretinde Türkiye'yi yurt dışında temsil etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, fuarda birçok Afrika ülkesinin kültürünü de gözlemleme imkanı bulduğunu anlattı.

Afrika'da yoksulluk olduğu düşüncesiyle geldiğini aktaran Akman, gördüğü maddi ve kültürel zenginliğin Senegal ve Afrika kıtasına bakış açışını değiştirdiğini vurguladı.

- "Kadınların nezaketinden etkilendim"

Akman, ülkede kadınların nazik ve saygılı oluşlarının kendisini oldukça etkilediğini dile getirerek, bu kadınların eğitilmesinin gelecek nesillere büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Sigaraya kötü bakılmasından, ulu orta yerde sigara içilmemesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Akman, "İlgimi çeken bir başka şey de namaz vakti geldiğinde, kadın erkek herkesin çantasından seccadesini çıkarıp namaz kılması oldu. Senegallilerin ibadete bu kadar önem vermelerinden etkilendim." dedi.

Akman, sıcak ve uzak bir ülke olsa da sanatını ve Türkiye'yi tanıtmak için Senegal'e seve seve tekrar geleceğini kaydetti.