Sudan Başbakanı Hamduk:

AA

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, Başbakan Hamduk, Başbakanlık binasında, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne ve İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic'i ağırladı.

Görüşmede, Kabine İşleri Bakanı Ömer Manis, Dışişleri Bakanı Esma Abdullah ile başkent Hartum’daki bazı AB büyükelçileri de hazır bulundu.

Geçiş hükümetinin kapsamlı ve adil bir barış tesis etme kararlılığında olduğunu belirten Başbakan Hamduk, Almanya, AB, BM ve Sudan’ın ortak ev sahipliğinde bugün video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Sudan Ortaklık Konferansı aracılığıyla uluslararası toplumla gerçek ortaklıklar kurmaya çalışacaklarını söyledi.

Hamduk, AB’nin geçiş hükümetine desteğinden övgüyle söz ederken AB ile iş birliğini artırmak istediklerini ifade etti.

Kabine İşleri Bakanı Ömer Manis de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üst düzey heyetin, AB’nin Sudan hükümetinin yanında olduğunu ve geçiş döneminin hedeflerine ulaşması için desteğini vurguladığını belirterek heyetin, insani yardımların ulaştırılmasındaki iş birliği dolayısıyla Hartum hükümetine teşekkür ettiğini iletti.