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Sudan'da ateşkese karşın hava saldırıları: Binlerce kişi tahliye için bekliyor

Sudan’da, orduyla, paramiliter güç arasında üçüncü haftaya giren çatışmalarda, Pazar günü ülkenin başkentinde hava saldırıları yapıldı.

Sudan'da ateşkese karşın hava saldırıları: Binlerce kişi tahliye için bekliyor
BBC TÜRKÇE

Sudan’da, orduyla, paramiliter güç arasında üçüncü haftaya giren çatışmalarda, Pazar günü ülkenin başkentinde hava saldırıları yapıldı.

Ordu hava saldırısının Çabuk Destek Gücü’nün hakim olduğu bölgeleri hedef aldığını duyurdu.

Taraflar, ateşkesin devamında anlaştıklarını duyurmalarına karşın, çatışmalar şiddetlendi.

Başkent Hartum’daki çok sayıda sivil, tahliye operasyonlarında yer bulabilmek için uğraşıyor.

Türk Milli Savunma Bakanlığı, Pazartesi gününün ilk saatlerinde 124 kişinin daha uçakla tahliye edilerek Ankara’ya getirildiğini duyurdu.

Ülkenin Kızıldeniz’e açılan büyük limanı da tahliye çalışmalarının merkezlerinden biri.

Buradaki bir tahliye operasyonunu takip eden BBC muhabiri Lyse Doucet, Sudan Limanı’nın krizin kritik noktalarından biri haline geldiğini bildiriyor.

Doucet, Suudi Arabistan’ın Cidde limanından çıkan bir tahliye gemisi ile Sudan’a ulaştı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1652796279842324480?s=20

Hartum’dan kaçan sivillerle dolu alan liman kentinde Suudi savaş gemileriyle 100 farklı ülkeden en az 5 bin kişi tahliye edildi.

15 Nisan’da başlayan çatışmalarda en az 500 kişi hayatını kaybettiği bildiriliyor. Ancak gerçek sayının bunun çok üzerinde olduğu sanılıyor.

Milyonlarca insan Hartum’da çatışan güçlerin arasında mahsur kaldı.

Ülkenin Genelkurmay Başkanı General Abdülfettah el Burhan ile orduyla savaşan paramiliter gücü yöneten Hemedti lakaplı General Mohamed Hamdan Dagalo, 100 bin üyesi bulunan Çabuk Destek Gücü (RSF) milislerinin orduya katılımında görüş ayrılığı yaşadı.

İki general insani yardıma izin verebilmek için ateşkes yapmak üzere anlaşmıştı. Ancak ateşkes korunabilmiş değil.

Suudi savaş gemisi, tahliye edilen sivilleri Cidde'ye götürüyor Getty Images
Suudi savaş gemisi, tahliye edilen sivilleri Cidde'ye götürüyor

BBC’nin Kenya’daki muhabiri Paul Adams, ordu güçlerinin, paramiliter kuvvetleri başkentten çıkarmakta zorlandığını aktarıyor.

Adams, RSF güçlerinin, ordunun tüm ateş gücüne karşın bir şehir savaşı için daha uygun konumda olduğunu bildiriyor.

Pazar günü ateşkesin uzatıldığı açıklaması öncesi ordu, RSF güçlerine hava saldırıları düzenledi.

Başkentte mahsur kalan bir akademisyen olan Hamid Khalafallah, bombalamanın kaldıkları binaya yaklaştığı anlarda, pencerelerden uzak bir noktada toplandıklarını anlatıyor.

Khalafallah, bomba seslerinin uzaklaştığı saatlerde ise çok riskli olmasına karşın gıda ihtiyacı için dışarı çıktıklarını anlatıyor.

Tıbbi malzeme içeren bir kargo taşıyan ilk yardım uçağı ülkeye inebildi.

Kızıl Haç tarafından planlanan uçuş Port Sudan kentine gerçekleşti.

Örgüt Hartum’a yardım ulaştırabilmek için, güvenlik garantisine ihtiyaç duyduklarını kaydediyor.

Çatışmaların arka planı

Başkent Hartum'da 15 Nisan'da her iki tarafın liderleri arasında Sudan'ın nasıl yönetilmesi gerektiği ve ve sivil yönetime geçiş süreci konusunda çıkan anlaşmazlıkların ardından sokak çatışmaları patlak verdi.

Ana anlaşmazlık noktalarından biri, 100 bin kişilik RSF'yi orduya dahil etme planları ve daha sonra yeni gücü kimin yöneteceği.

Çatışmalar, RSF üyelerinin ülke çapında yeniden konuşlandırılması nedeniyle günlerce süren gerilimin ardından başladı. Ordu bu adımı bir tehdit olarak görüyordu.

General Abdulfettah el-Burhan, silahlı kuvvetlerin başı ve fiilen ülkenin devlet başkanı.

Hızlı Destek Güçleri’nin (RSF) lideri, daha çok ‘Hemedti’ olarak bilinien General Mohamed Hamdan Dagalo ise onun yardımcısı.

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