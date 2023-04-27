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Sudan'da ateşkese rağmen çatışmalar devam ediyor

Ülkenin en büyük kenti Umm Durman'da bulunan BBC muhabiri Mohamed Osman, televizyon ve radyo binalarının çevresinde çatışmalar yaşandığını bildirdi.

Sudan'da ateşkese rağmen çatışmalar devam ediyor
BBC TÜRKÇE

Sudan'da ilan edilen üç günlük ateşkese rağmen çatışmalar yer yer devam ediyor.

Ülkenin en büyük kenti Umm Durman'da bulunan BBC muhabiri Mohamed Osman, televizyon ve radyo binalarının çevresinde çatışmalar yaşandığını bildirdi.

Muhabirimiz, ülkede benzin sıkıntısı sürerken insanların sağlık hizmetlerine erişemediğini, para ve yiyecek bulamadığını aktardı.

Sudan ordusuyla Hızlı Destek Güçleri adlı milis gücü arasında ilan edilen ateşkes Türkiye saatiyle Salı 01.00'de yürürlüğe girmişti.

Sudan'ın ordusunun komutanı Orgeneral Abdülfettah el Burhan'ın, süresi Cuma 01.00'de dolacak ateşkesin 72 saat daha uzatılmasına onay verdiği belirtiliyor.

Reuters ajansına göre ülkenin fiilen devlet başkanı olan Abdülfettah el Burhan, Doğu Afrika bloku Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin (IGAD) önerisini olumlu karşıladı.

IGAD'in önerisi Sudan ordusu ve Hızlı Destek Güçleri temsilcilerinin ateşkesin ayrıntılarını görüşmek üzere Güney Sudan'ın Juba kentinde bir araya gelmesini öngörüyor.

Abdüfettah el Burhan ile yardımcısı, RSF lideri Orgeneral Mohamed Hamdan Dagalo arasındaki iktidar mücadelesinde 15 Nisan'da çatışmalar patlak vermişti.

Abdülfettah el Burhan AFP
Abdülfettah el Burhan

Muhabirimiz başkent Hartum ve Umm Durman'da halkın yiyecek ve içme suyu bulmakta zorluk yaşadığını bildiriyor.

Kentte zaman zaman patlama ve silah sesleri duyuluyor. Buna rağmen, durum önceki günlere göre daha sakin ve tahliyeler devam ediyor.

Çeteler, boşaltılan ev ve binaları yağmalıyor, arabaları hedef alıyor. Yerel halk ateşkesten sonra ne olacağı konusunda kaygılı.

İki taraf da birliklerini başka bölgelere kaydırmasına rağmen barikatları terk etmedi.

Hem ordu hem de RSF, havaalanları ve askeri karargahlar gibi stratejik yerlerin kendi kontrollerinde olduğunu öne sürüyor.

Ülkede internet çalışmıyor. Telefon hatları da kötü.

Çatışmaların başlamasından bu yana en az 459 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ancak gerçek sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, hastalıklar, su ve gıdaya erişim olmaması ve sağlık hizmetlerinin durması nedeniyle çok daha fazla sayıda kişinin hayatını kaybedilebileceği uyarısında bulundu.

Mohamed Hamdan Dagalo Getty Images
Mohamed Hamdan Dagalo

Sudan'ı 30 yıl yöneten Devlet Başkanı Ömer El Beşir, 2019'da devrilmişti.

Ülke, Ekim 2021'de bu kez Abdülfettah el Burhan'ın yönetimindeki ordunun sivil bir hükümeti devirmesine öncülük etmesinden bu yana siyasi bir kargaşa içinde.

Sudan ordusu, Ekim 2021'deki darbeden bu yana ülkeyi Egemenlik Konseyi aracılığıyla yönetiyor.

Konsey Başkanı Orgeneral Burhan, Başkan Yardımcısı ise Dagalo.

Darbe sonrası Hartum'da düzenli olarak demokrasi yanlısı protesto gösterileri düzenleniyor.

Sudan'da sivil yönetime geçiş önerisi, Hızlı Destek Güçleri'ni orduya entegre etme takvimi nedeniyle suya düşmüştü.

Hızlı Destek Güçleri bu süreci 10 yıl ertelemek istemiş ordu ise sürecin 2 yıl içinde tamamlanmasını talep etmişti.

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