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Sudan'da geçiş döneminin ikinci hükümeti kuruldu

Sudan’da 2019'daki askeri darbenin ardından başlayan geçiş döneminin ikinci hükümeti kuruldu.

Sudan'da geçiş döneminin ikinci hükümeti kuruldu
AA

Başbakan Abdullah Hamduk, başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, asker, sivil ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin temsilcilerinin yer aldığı yeni kabinenin üyelerini açıkladı.

Savunma ve İçişleri bakanlıklarını askerin belirlediği yeni kabine, 26 bakandan oluşuyor. Eğitim bakanının ismi, istişarelerin ardından açıklanacak.

Kabine'de Dışişleri Bakanlığı görevine Meryem Sadık el-Mehdi, İçişleri Bakanlığı görevine ise İzzeddin Şeyh getirildi.

Savunma Bakanı Yasin İbrahim Yasin, Adalet Bakanı Nasreddin Abdulbari, Yükseköğretim Bakanı İntisar ez-Zeyn Sagıyrun, Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas ve Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Nasredin Muferrah görevlerinde kaldı.

Mirgani Musa Hamed Ulaştırma Bakanlığına, Tahir İsmail Muhammed Tarım ve Orman Bakanlığına, İbrahim eş-Şeyh Sanayi Bakanlığına, Ali Cidu Adem Ticaret ve Lojistik Bakanlığına, Mutasım Ahmed Salih Toplumsal Kalkınma Bakanlığına, Teysir Nurani Muhammed et-Tayyib Çalışma ve İdari Reform Bakanlığına, Hamza Bellul el-Emir Kültür ve Enformasyon Bakanlığına, Ömer Ahmed en-Necib Sağlık Bakanlığına, Buseyne İbrahim Dinar Federal Yönetim Bakanlığına, Muhammed Beşir Maden Bakanlığına, Hafız ibrahim Abdunnebi Hayvan Kaynakları Bakanlığına getirildi.

Cadiyn Ali Ubeyd Hasan Enerji ve Petrol Bakanlığına, Yusuf Adem ed-Day Gençlik ve Spor Bakanlığına, Halid Ömer Yusuf Bakanlar Kurulu İşleri Bakanlığına, Abdullah Yahya Bayındırlık Bakanlığına, Haşim Haseberrasul İletişim Bakanlğına, El Hadi Muhammed İbrahim Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığına, Cibril İbrahim Muhammed Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanlığına atandı.

Yeni hükümetin ülkenin karşılaştığı ekonomik zorlukları aşacağını savunan Hamduk, ülkeyi çöküşten kurtarmak üzere kurulan yeni kabinenin uzun istişareler ve siyasi uzlaşının sonucu ortaya çıktığını belirtti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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