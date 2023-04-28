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Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nden ateşkese onay

Sudan'da 15 Nisan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan çatışmalar sonrasında ilan edilen ateş, HDK tarafından kabul edildi

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nden ateşkese onay
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AA

Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), ilan edilen ateşkesi kabul ettiklerini duyurdu.

HDK'den yapılan açıklamada, "HDK Komutanlığı, kardeş ve dost ülkelerin vatandaşları için güvenli insani koridorlar açmak ve tahliyeleri kolaylaştırmak amacıyla insani ateşkesi sürdürme çabaları için teşekkür ve takdirlerini sunar." denildi.

ABD ve Suudi Arabistan'a ülkedeki krizin patlak vermesinden bu yana aralıksız çabaları için teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"HDK, uluslararası insancıl hukuk ilkeleri ve savaş durumunda temel insan haklarının korunmasına ilişkin Cenevre Sözleşmeleri uyarınca, Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AfB) ve Doğu Afrika’daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizma ile ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluşan dörtlü mekanizmanın insani ateşkesi 72 saat daha uzatma önerisini onayladığımızı duyuruyoruz."

"ATEŞKESE BAĞLIYIZ"

AA'nın haberine göre, ateşkesin gece yarısından itibaren başlayacağı belirtilen açıklamada, HDK'nin halkın içinde bulunduğu şartları göz önünde bulundurduğu ve diplomatik misyonların, yabancı uyrukluların tahliyesinin kolaylaştırılması için insani ateşkes şartlarına bağlılığı vurgulandı.

Açıklamada, "Silahlı kuvvetlerin, darbecilerin ve eski rejim kalıntılarının önderliğinde birden fazla karar alma merkezinin varlığına dikkat çekmek isteriz ki; bu durum çelişkili kararlara yol açmış ve bu durum güçlerimizin kamplarına, yerleşim yerlerine uçak ve toplarla saldırarak ateşkese uyulmamasına da yansımıştır." denildi.

25 Nisan'da ABD’nin arabuluculuğu ile 72 saatlik ateşkes ilan edilmişti. Ateşkes, bu gece yarısı itibarıyla sona erecekti.

Sudan ordusu, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabaları ile mevcut ateşkesi sona erdiği andan itibaren 72 saat daha uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

IGAD ÇÖZÜM GİRİŞİMİ

IGAD, dün, mevcut ateşkesi 72 saat daha uzatmak ve silahlı kuvvetlerden ve HDK'den bir temsilcinin müzakere etmek üzere Güney Sudan'ın başkenti Cuba'ya gitmesini içeren bir çözüm girişimi başlatmıştı.

Sudan ordusu, Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın girişimi teslim aldığını ve onu "prensipte" ilkesel kabul ettiğini duyurmuştu.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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