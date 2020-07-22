Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bini aştı

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AA

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 5 günde 13 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 135 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 706'ya, vaka saysının da 11 bin 127'ye yükseldiği bildirilen açıklamada, 5 bin 816 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Başkent Hartum, 8001 vaka ile virüsün en çok görüldüğü yer olurken, Orta Darfur eyaletinde şu ana kadar sadece 6 vaka kaydedildi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 753 bin 914'e ulaştı, 15 bin 779 kişi hayatını kaybetti.