Sudan'da ölü sayısı '113'e yükseldi'

Sudan'da güvenlik güçlerinin oturma eylemi yapanlara yönelik Pazartesi günü başlattığı operasyonda ölenlerin sayısı, Sudan Doktorları Merkez Komitesi'ne göre, 113'e yükseldi.

Komitenin Facebook'ta yaptığı paylaşımda, "Askeri Konsey milislerince 5 kişinin daha öldürüldüğünü üzülerek bildiriyoruz. Biri Hartum'da, -3 Haziran katliamı mağdurlarından biriydi ve yoğun bakımdaydı- dördü de Port Sudan şehrinde. Son ölümlerle birlikte ölü sayısı 113'e yükseldi." denildi.

5 kişinin Perşembe günü hayatını kaybettiği, ancak internete erişim sıkıntısı ve sıkı güvenlik önlemleri sebebiyle açıklamayı bugün yapabildiğini belirten grup, Askeri Konsey'in kendilerine büyük baskı uyguladığını da yazdı.

Sudan'daki muhalif gruplar arasında yer alan doktorlar ölü sayısı ile ilgili düzenli bilgi paylaşıyor ancak bu bilgiler Sudanlı yetkililer tarafından yalanlandı. Perşembe günü bir Sudanlı yetkili "sadece 46 kişinin öldüğünü" duyurdu. Bazı eylemcilerin kendilerini Acil Destek Güçleri askeri gibi göstererek sivillere şiddet uyguladığını, böylece grubun adını kötüye çıkarmya çalıştığını iddia etti.

Ülkedeki şiddet olayları, Pazartesi günü iktidardaki Geçici Askeri Konsey'in emriyle demokrasi çağrısında bulunan silahsız göstericilere askerlerin ateş açmasıyla başlamıştı.

BBC'ye konuşan Hartum sakinleri, Acil Destek Güçleri adı verilen milis grupların sokaklarda dolaşıp korku saldığını ve sivillere saldırdığını söylüyor. Bu milislerin, 2003'te Batı Sudan'daki Darfur krizi sırasında kötü ün salan ve Cancavid adıyla bilinen milislerin devamı olduğu ifade ediliyor.

Konsey, olayların araştırılacağı vaadinde bulundu.

Sudan Ordusu uluslararası alanda kınanırken, Birleşmiş Millletler Güvenlik Konseyi'nde şiddet olaylarını kınama girişimi, Çin ve Rusya tarafından engellendi.

Sudan'da neler oluyor?

Eylemciler, 6 Nisan'dan bu yana, Genelkurmay Başkanlığı'nın önündeki meydanı işgal ediyordu.

Protestocuların temsilcileri, 30 yıllık iktidarın ardından devrilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir'in ardından iktidara gelen Geçici Askeri Konsey ile müzakereler yürütmüşü. Görüşmeler sonucu, seçimlerle sonuçlanacak üç yıllık bir geçiş sürecinde uzlaşılmıştı.

Ancak Pazartesi günü Sudan Ordusu, eylemcileri meydandan çıkartmak için müdahaleye başladı.

Güvenlik güçleri, başkent Hartum'da Genelkurmay Başkanlığı binasının önünde uzun süredir oturma eylemi yapan sivil geçiş konseyi yanlısı göstericileri dağıtmak için ateş açtı ve en az 35 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı.

Olayın ardından askerlerin makineli tüfekler ve askeri araçlarla Hartum sokaklarında gezdiği belirtildi.

Birçok Hartum sakini müdahaleden Acil Destek Güçleri adlı milisleri sorumlu tuttu. Daha öncae Janjaweed diye bilinen bu milisler, Darfur ve Batı Sudan'daki çatışmalarda kötü bir ün kazanmıştı.

Geçici Askeri Konsey daha sonra seçimlerin dokuz ay içinde yapılacağını açıkladı. Eylemciler, adil bir seçim yapılabilmesini garantilemek ve eski hükümetle bağlantılı siyasi yapıyı dağıtabilmek için daha uzun süre gerektiğini savundu.

Eylemciler, orduya meydan okumak için, Ramazan Bayramı'nın sokaklarda kutlanması çağrısında bulundu.

Ancak Hartum'un büyük kısmında sessizlik hakim olduğu belirtiliyor. Görgü tanıkları, eylemcilerin barikatlar kurup, lastik yaktıkları meskun mahallere çekildiğini aktardı.

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, konvoylar halindeki ordu birliklerinin sokaklarda devriye gezdiği görülüyor.