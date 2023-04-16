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AA

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Hartum ve çeşitli kentlerde ordu ile HDK milisleri arasındaki çatışmalarda 25 kişi hayatını kaybetti, 183 kişi yaralandı.

GUTERRES'TEN DİYALOG ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların yatıştırılması için görüşmeler gerçekleştirip taraflara diyaloğa dönülmesi çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreterliği Sözcülüğünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Guterres'in, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile çatışmaların nasıl yatıştırılabileceğini görüştüğü bildirildi.

Guterres'in ayrıca Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile de görüşerek, taraflara şiddete acilen son verilmesi ve diyaloğa geri dönülmesi çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Genel Sekreter'in, güvenliği yeniden tesis etmek ve devam eden siyasi süreci sonuçlandırmak için süregelen çabalarla yakın koordinasyon içinde yardımcı olma teklifinde bulunduğu belirtildi.

HTK: MISIRLI ASKERLERİ NORMALE DÖNÜNCE TESLİM EDECEĞİZ

Sudan ordusu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), askeri tatbikatlar kapsamında ülkede bulunan Mısırlı askerleri, güvenlik koşulları normale döndüğünde ülkelerine teslim etmeye hazır olduklarını bildirdi.

HDK'den yapılan açıklamada, Mısırlı askerlerin güvende olduğu belirtilerek "Mısırlı askerleri, güvenlik normale dönünce teslim edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Mısır ordusundan yapılan açıklamada, Mısır askerlerinin Sudan ordusuyla yapılması planlanan askeri tatbikatlar kapsamında ülkede bulunduğu ve askerlerin güvenliğinin sağlanması için ilgili makamlarla koordinasyon içinde olunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada ayrıca Sudan’da bulunan Mısır kuvvetlerinin güvenliğinin temini çağrısı yapılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, dün sabah Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan "sözlü kavga", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.