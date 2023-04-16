Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Sudan'daki çatışmalarda 25 kişi öldü - Dünyadan Haberler
ABONE OL

Sudan'daki çatışmalarda 25 kişi öldü

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarda 25 kişinin öldüğü bildirildi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların yatıştırılması için görüşmeler gerçekleştirip taraflara diyaloğa dönülmesi çağrısı yaptı

Sudan'daki çatışmalarda 25 kişi öldü - Dünyadan Haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Hartum ve çeşitli kentlerde ordu ile HDK milisleri arasındaki çatışmalarda 25 kişi hayatını kaybetti, 183 kişi yaralandı.

GUTERRES'TEN DİYALOG ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların yatıştırılması için görüşmeler gerçekleştirip taraflara diyaloğa dönülmesi çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreterliği Sözcülüğünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Guterres'in, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile çatışmaların nasıl yatıştırılabileceğini görüştüğü bildirildi.

Guterres'in ayrıca Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile de görüşerek, taraflara şiddete acilen son verilmesi ve diyaloğa geri dönülmesi çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Genel Sekreter'in, güvenliği yeniden tesis etmek ve devam eden siyasi süreci sonuçlandırmak için süregelen çabalarla yakın koordinasyon içinde yardımcı olma teklifinde bulunduğu belirtildi.

HTK: MISIRLI ASKERLERİ NORMALE DÖNÜNCE TESLİM EDECEĞİZ

Sudan ordusu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), askeri tatbikatlar kapsamında ülkede bulunan Mısırlı askerleri, güvenlik koşulları normale döndüğünde ülkelerine teslim etmeye hazır olduklarını bildirdi.

HDK'den yapılan açıklamada, Mısırlı askerlerin güvende olduğu belirtilerek "Mısırlı askerleri, güvenlik normale dönünce teslim edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Mısır ordusundan yapılan açıklamada, Mısır askerlerinin Sudan ordusuyla yapılması planlanan askeri tatbikatlar kapsamında ülkede bulunduğu ve askerlerin güvenliğinin sağlanması için ilgili makamlarla koordinasyon içinde olunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada ayrıca Sudan’da bulunan Mısır kuvvetlerinin güvenliğinin temini çağrısı yapılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, dün sabah Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan "sözlü kavga", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Başörtüsü sorununu kültürel yaklaşımla çözme arayışındayız - Dünyadan Haberler
DÜNYA İran'da Reisi'den başörtüsü açıklaması
Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin değil Hindistan olacak
DÜNYA Dünyanın en kalabalık ülkesi değişiyor
Ağaca düşen şimşek, Dünya'da daha önce hiç görülmemiş bir madde yarattı
DÜNYA Şimşek, Dünya'da görülmeyen bir madde yarattı
Dışişleri Bakanlığı: Sudan'da yaşanan silahlı çatışmalardan endişe duyuyoruz
DÜNYA Dışişleri: Sudan'daki çatışmalardan endişe duyuyoruz
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı
DÜNYA Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı
Nepal'in küçük kızlardan seçilen ve yaşayan tanrıça anlamına gelen ilginç Kumari geleneği
DÜNYA Nepal'in küçük kızlardan seçilen Kumari geleneği
İrlanda ziyaretinde ABD Başkanı Biden'ı duygulandıran anlar: Gözyaşlarını tutamadı
DÜNYA ABD Başkanı Biden'ı duygulandıran anlar
Ay'ın sahibi olduğunu iddia eden Dennis Hope Ay'dan tapu satıyor
DÜNYA Ay'ın bir sahibi olduğunu biliyor muydunuz?
Sudan'da çatışma ve silah sesleri
DÜNYA Sudan'da silah sesleri
Çevrenizdeki cisimlerde yüz görüyorsanız Pareidolia'ya sahip olabilirsiniz!
DÜNYA Burada bir yüz görüyorsanız Pareidolia'ya sahipsiniz!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.