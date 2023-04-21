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Sudan'daki çatışmalarda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybetti

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) arasındaki çatışmalarda bir Amerikan vatandaşının öldüğü bildirildi

Sudan'daki çatışmalarda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybetti
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AA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük çevrim içi basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kirby, Sudan'daki çatışmalarda bir Amerikan vatandaşının öldüğü haberini doğruladı ancak konuya ilişkin ek bilgi paylaşmadı.

Hayatını kaybeden Amerikan vatandaşının ailelerine taziyelerini ileten Kirby, ABD Dışişleri Bakanlığının aileyle temasta olduğunu aktardı.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda en az 300 kişi hayatı kaybetti.


FOTO: The Associated Press

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