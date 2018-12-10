- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- DÜNYA
- KADIN
- SAĞLIK
Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre Kültür, Turizm ve Tarihi Eserlerden Sorumlu Devlet Bakanı İdris, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Hartum Koordinatörü Celalettin Güngenci ile görüştü.
AA'nın haberine göre ortak çalışmaların aktifleştirilmesi ve turizm yatırımında özel sektöre kapı açılması konularının ele alındığı görüşmede, kültürel ilişkileri geliştirmek için birlikte hareket edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.
Türkiye'den "turizm alanında teknik destek" isteyen Sudanlı Bakan, kültür, tarihi eserler ve turizm alanlarındaki ortak projelerde oynadığı etkin rol sebebiyle TİKA'ya ülkesi adına şükranlarını ifade etti.
İdris ayrıca Türkiye'yi kültürel çeşitlilik ve medeniyetler arasındaki diyaloğu geliştirmek amacıyla ülkenin güneydoğusunda inşa edilen "Sennar Bölgesel Diyalog ve Çeşitlilik Merkezi"ne destek vermeye çağırdı.
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu da iki ülke arasında kültürel iş birliği alanındaki başarıların yanı sıra Türkiye'nin TİKA ve Türk iş adamlarının çabalarıyla sunabileceği desteğe işaret etti.
Neziroğlu ziyarete ilişkin resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki turizm hareketlerini geliştirmek amacıyla ortak platformda Türk ve Sudanlı seyahat acentelerini bir araya getirecek bir forum gerçekleştirme konusunda anlaşmaya vardık." ifadelerini kullandı.
Sudan geçen şubat ayında Sennar Bölgesel Diyalog ve Çeşitlilik Merkezi'nin inşası için İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) ile iş birliği anlaşması yapmıştı.
Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkilerde 2002'den bu yana belirgin bir iyileşme gözlemleniyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.