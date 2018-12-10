Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre Kültür, Turizm ve Tarihi Eserlerden Sorumlu Devlet Bakanı İdris, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Hartum Koordinatörü Celalettin Güngenci ile görüştü.

AA'nın haberine göre ortak çalışmaların aktifleştirilmesi ve turizm yatırımında özel sektöre kapı açılması konularının ele alındığı görüşmede, kültürel ilişkileri geliştirmek için birlikte hareket edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Türkiye'den "turizm alanında teknik destek" isteyen Sudanlı Bakan, kültür, tarihi eserler ve turizm alanlarındaki ortak projelerde oynadığı etkin rol sebebiyle TİKA'ya ülkesi adına şükranlarını ifade etti.

İdris ayrıca Türkiye'yi kültürel çeşitlilik ve medeniyetler arasındaki diyaloğu geliştirmek amacıyla ülkenin güneydoğusunda inşa edilen "Sennar Bölgesel Diyalog ve Çeşitlilik Merkezi"ne destek vermeye çağırdı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu da iki ülke arasında kültürel iş birliği alanındaki başarıların yanı sıra Türkiye'nin TİKA ve Türk iş adamlarının çabalarıyla sunabileceği desteğe işaret etti.

Neziroğlu ziyarete ilişkin resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki turizm hareketlerini geliştirmek amacıyla ortak platformda Türk ve Sudanlı seyahat acentelerini bir araya getirecek bir forum gerçekleştirme konusunda anlaşmaya vardık." ifadelerini kullandı.

Sudan geçen şubat ayında Sennar Bölgesel Diyalog ve Çeşitlilik Merkezi'nin inşası için İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) ile iş birliği anlaşması yapmıştı.

Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkilerde 2002'den bu yana belirgin bir iyileşme gözlemleniyor.

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