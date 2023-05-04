Sudan'dan uluslararası tahliyeler sürüyor

Aralarında Türkiye, ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan, Etiyopya ve Mısır’ın olduğu 50’den fazla ülke, vatandaşlarını kara, hava ve deniz yoluyla tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'da ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle bugüne kadar 1763'ü Türk, 298'i 22 farklı ülkenin vatandaşı olmak üzere toplam 2 bin 61 kişiyi bu ülkeden tahliye ettiklerini bildirdi.

Sudan tarafının Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinin taşınması önerisiyle ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, bunun için Port Sudan'da bir yer temin edeceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, "Biz karar verdik aslında, böyle bir risk alamayız. Çünkü çatışmalar daha da tırmanırsa buradan çıkmak da zor olabilir. Geçici olarak Port Sudan'a taşımayı düşünüyoruz." dedi.

Sudan'dan vatandaşlarını tahliye eden diğer ülkelere ilişkin bilgiler şöyle: