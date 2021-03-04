Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, ayrılıkçı SPLM-N lideri Hılu ile Cuba'da görüştü

AA

Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın haberine göre, görüşmede, Sudan’daki barış sürecinin devamı ve Güney Kurdufan ile Mavi Nil eyaletleri dahil ülkenin tamamında tüm tarafları tatmin edecek çözümlere ulaşmak için müzakerelere dönülmesinin gerekliliği ele alındı.

Hılu liderliğindeki SPLM-N’den yapılan açıklamada da Burhan ile Hılu’nun, hükümetle hareket arasında Ağustos 2020’den bu yana sekteye uğramış müzakere sürecini canlandırma ve sorunların çözümüne yönelik çabalar kapsamında Burhan’ın daveti üzerine Cuba Uluslararası Havalimanı'nda görüştüğü kaydedildi.

Burhan, göreve geldiği Ağustos 2019’dan bu yana ilk kez Hılu ile bir araya geldi.

SPLM-N, 2011’den bu yana Mavi Nil ve Güney Kurdufan eyaletlerinde hükümet güçleriyle çatışıyor.

Başbakan Abdullah Hamduk ile Hılu, Eylül 2020'de Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da "din ve devlet işlerinin ayrılması ile kendi kaderini tayin hakkı gibi konularda ilkeler anlaşması" imzalamıştı.

SPLM-N, 3 Ekim 2020'de Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da geçiş hükümeti ile silahlı hareketler arasında imzalanan Barış Anlaşması'na katılmamıştı.

Hükümetle örgütün 29 Ekim 2020'de "din ve devlet işlerinin ayrılması ile kendi kaderini tayin hakkı" gibi konuları tartışmak üzere yaptıkları görüşmeden de sonuç alınamamıştı.