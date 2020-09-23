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Sudan Hükümeti: BAE'deki heyetimiz İsraille normalleşmeyi görüşmeye yetkili değil

Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) hükümet heyetinin orada bulunan ABD heyetiyle İsrail ile normalleşmeyi görüşmeye yetkili olmadığını açıkladı.

Sudan Hükümeti: BAE'deki heyetimiz İsraille normalleşmeyi görüşmeye yetkili değil
AA

Yerel basında çıkan haberlere göre, Sudan Geçici Hükümeti Sözcüsü Faysal Muhammed Salih, düzenlediği basın toplantısında, "Egemenlik Konseyi başkanına (Orgeneral Abdulfettah el-Burhan) eşlik eden hükümet heyetinin İsrail ile normalleşmeyi görüşmek için yetkisi bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Ülkesinin İsrail ile normalleşme konusundaki tutumunda bir değişme olmadığını belirten Salih, "Seçilmiş hükümetin görevleri arasında yer alan bu tür konularda karar alma yetkimiz yok. BAE’deki heyet, ABD’li heyet ile Sudan’ın isminin terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılmasını görüşmek üzere yetkili." diye konuştu.

Salih, heyette Adalet Bakanı Nasreddin Abdulbari’nin yer almasının, ülkesinin adının terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılmasına hazırlık olarak, ABD mahkemelerindeki Sudanla ilgili hukuki ve adli huşuları görüşmek üzere gerçekleştiğini dile getirdi.

İsrail basınında 20 eylülde yer alan haberlerde, İsrailli ve Sudanlı yetkililerin Birleşik Arap Emirlikleri'nde, ABD'li yetkililerin de katılacağı bir görüşme yapacakları, Sudan'ın, İsrail ile ilişkilerini normalleştirme karşılığında ABD'nin Sudan'ı terörü destekleyen devletler listesinden çıkarması ve Sudan ekonomisine 3 milyar doları aşkın mali destek gibi bazı talepleri olduğu iddia edildi.

Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ın başkanlık ettiği üst düzey Sudan heyeti pazar günü resmi temaslarda bulunmak üzere BAE’ye gitmişti.

- Burhan-Netanyahu görüşmesi tartışmalara neden olmuştu 

Orgeneral Burhan, 3 Ocak'ta ülkesinin diplomatik ilişkisinin bulunmadığı İsrail'in Başbakanı Netanyahu ile Uganda'da bir araya gelmiş, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, görüşmenin Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin davetiyle gerçekleştiği duyurulmuştu. 

Netanyahu da Twitter'dan, "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık." paylaşımında bulunmuştu.

İsrail, Filistin topraklarının işgalinin ardından Tel Aviv'e tepkili olan Afrika ve Arap ülkeleri ile ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor. 

İsrail, Orta Doğu ve Afrika'daki Müslüman ülkelerle yakınlaşma çabaları kapsamında Mısır, Ürdün, BAE ve Bahreyn'in ardından Doğu Afrika ülkesi Sudan ile de ilişkileri normalleştirmek istiyor. 

Sudan'ın başkenti Hartum, 1967'deki Arap-İsrail savaşının ardından burada düzenlenen ve "İsrail'le barışa hayır, İsrail'in devlet olarak tanınmasına hayır ve İsrail'le müzakerelere hayır" içerikli genelgeyle sonuçlanan Arap Zirvesi nedeniyle "3 hayırın başkenti" olarak da biliniyor.

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