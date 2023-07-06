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        Sudan hükümeti, HDK'yi devleti yok etmeye çalışmakla suçladı

        Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık, ordu ile 15 Nisan'dan beri çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) isyanının, devleti yok etmeyi amaçlayan kapsamlı bir askeri saldırıya dönüştüğünü belirtti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2023 - 18:52
        Sudan: HDK, devleti yok etmeyi amaçlıyor
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        Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vekili Sadık, dün, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'nda konuşma yaptı.

        Sadık, konuşmasında, "Sudan’da 15 Nisan'da HDK, mevcut otoriteye karşı isyan ederek başarısız bir darbe girişimi yaptı. Şimdi ülkede bu girişimin yansımaları yaşanıyor." dedi.

        "KAMPSAMLI BİR ASKERİ SALDIRI"

        Bakan Vekili Sadık, bu "başarısız darbe girişiminin" kısa sürede devleti, ekonomiyi, altyapıyı ve stratejik tesisleri yok etmeyi ve vatandaşların evlerini işgal etmeyi amaçlayan kapsamlı bir askeri saldırıya dönüştüğünü söyledi.

        HDK'nin 15 Nisan öncesinde de Silahlı Kuvvetler liderliğinin direktiflerine açık bir şekilde uymadığını dile getiren Sadık, HDK liderliğinin ülkede paralel bir ordu olarak kalma isteğinden dolayı Sudan ordusuna entegre etme girişimlerine direndiğini aktardı.

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        Sadık, Sudan hükümetinin birçok kez ateşkes anlaşması imzaladığının, ancak HDK'nin ateşkese uymadığının ve daha sistematik saldırılar başlatmak için onu fırsat olarak kullandığının altını çizdi.

        SUDAN'DA İÇ ÇATIŞMA

        Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

        HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

        Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son rakamlarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 2,5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

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