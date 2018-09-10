Türkiye Hartum Büyükelçiliği'nde, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin başkanlığında ve Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in katılımıyla iki anlaşmaya imza atıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Sudan Petrol Bakanlığı arasında bir sahanın geliştirilmesi için imzalanan çalışma anlaşmasıyla Sudan’a yatırım yapmanın önü açıldı. Diğer anlaşmada Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ile Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanlığı arasında imzalandı.

Söz konusu anlaşmayla Türkiye'nin kullanımına açılacak arazilerin koordinatları belirlendi. Anlaşma, Türkiye'den Sudan'a gidecek makine ve teçhizatın gümrüklerden geçişini kolaylaştıracak ve sürecin ardından Türk iş adamlarının yatırımı başlayacak.

"100 MİLYON DOLARLIK YATIRIM"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, imza töreninde yaptığı konuşmada, TPAO anlaşmasının akabinde başlangıçta 100 milyon dolara varan yatırımın Sudan’a yapılacağını kaydetti.

Ziraat Katılım Bankasının da Hartum’da bir şube açması konusunda dün anlaşmaya varıldığını belirten Pakdemirli, "İki ülke arasındaki ticaret miktarını artırmak için bankacılık ve finans sektörünün de bu işin içinde olması gerekiyor. Bu da saç ayaklarından birini daha tamamladığımız anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, Türkiye’nin kuracağı pilot çiftlik için 12 bin 500 dönümlük alanın ekipler tarafından gezilerek beğenildiğini, kasımdan itibaren o alanın da teslim alınacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli, Türkiye, Sudan ve üçüncü ülkelerin gıda arz güvenliğini sağlayacak olan 780 bin 500 hektarlık arazinin de koordinatlarının kendilerine teslim edildiğini açıkladı.

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