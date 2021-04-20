Sudan, İsrail’i boykot yasasını iptal etti

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Sudan Adalet Bakanı Nasreddin Abdulbari, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce, Egemenlik Konseyi ve Bakanlar Kurulu'nun ortak toplantısında İsrail'i boykot yasasını iptal eden bir tasarıyı onayladık." ifadesini kullandı.

İsrail'i Boykot Yasası, Sudanlıların İsrail'deki herhangi bir İsrail vatandaşı, kuruluş ile ya da yabancı şirketlerle anlaşma yapmasını yasaklıyordu.

Kanun ile İsrail menşeli malların Sudan'a girişi ve bu ülkeden transit geçişine de izin verilmiyordu. Söz konusu kanunun maddelerini ihlal edenlere 10 yıla kadar hapis ve para cezası verilebiliyordu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, Sudan'ın İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.