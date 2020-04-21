Sudan Merkez Bankasından bankalara Kovid-19 uyarısı

AA

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, bankalardan bugünden itibaren vatandaşlarla doğrudan temasın durdurulması, çalışan sayısının asgariye indirilmesi, ATM’lerin bakımı ve elektronik ödeme sistemlerinin kontrol edilmesi istendi.

Açıklamada ayrıca Kovid-19 nedeniyle banka çalışanları ve vatandaşların sağlığı için işlemlerin ATM’ler ve diğer elektronik sistemler üzerinden yürütülmesi çağrısında bulunuldu.

- Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 100’ü geçti

Ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 107’ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Hartum'da 15 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Bakanlık, şu ana kadar toplam vaka sayısının 107 olduğunu, 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de iyileştiğini duyurdu.