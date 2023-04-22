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Sudan ordusu yabancıların ülkeden tahliyesine başlandığını açıkladı

Sudan ordusu, başkent Hartum'daki çatışmalar ikinci haftasına girerken ülkedeki bazı yabancı uyrukluların tahliyesine başlandığını söyledi.

Sudan ordusu yabancıların ülkeden tahliyesine başlandığını açıkladı
BBC TÜRKÇE

Sudan ordusu, başkent Hartum'daki çatışmalar ikinci haftasına girerken ülkedeki bazı yabancı uyrukluların tahliyesine başlandığını söyledi.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan misyonundan diplomatlar önce karayoluyla Port Sudan şehrine gitti, ardından uçakla ülkelerine döndü. Sudan ordusu, Ürdün'ün de benzer bir yöntem izleyeceğini açıkladı.

ABD, Fransa, İngiltere ve Çin'in önümüzdeki saatlerde diplomatlarını tahliye etmek için askeri nakliye uçaklarını kullanmalarının beklendiği belirtildi.

Açıklamaya göre ülkelerin talepleri üzerine, ordu komutanı General Abdulfettah el-Burhan, "önümüzdeki saatlerde" yabancıların tahliyelerini kolaylaştırmayı ve güvence altına almayı kabul etti.

Suudi Arabistan, Suudi vatandaşlarının ve "kardeş" ülkelerin vatandaşlarının tahliyesini ayarladığını duyurmuştu.

Hartum'un uluslararası havaalanı, ordu ile rakip paramiliter güçler arasındaki mücadelenin odak noktası oldu ve çatışmalar nedeniyle uçuşlara kapatılmıştı.

Yabancı uyrukluları tahliye etmeye yönelik önceki planlar, güvenlik endişeleri nedeniyle rafa kaldırılmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan Salı günü yapılan açıklamada, “Uygun güvenlik ve lojistik koşullar oluştuğu takdirde, arzu eden vatandaşlarımızın Sudan’dan ayrılmalarını teminen, gerekli yönlendirme yapılacaktır” denilmişti.

Ülke genelinde bir haftadır süren çatışmalarda yüzlerce kişi öldü.

Ordu ve paramiliter güç olan Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında Cuma gününden itibaren Ramazan Bayramı nedeniyle üç günlük bir ateşkes üzerinde anlaşmaya varılmasına rağmen kentten hala top ve silah sesleri geliyor.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1648642609613602816

Başkent Hartum'da 15 Nisan'da her iki tarafın liderleri arasında Sudan'ın nasıl yönetilmesi gerektiği ve ve sivil yönetime geçiş süreci konusunda çıkan anlaşmazlıkların ardından sokak çatışmaları patlak verdi.

Ana anlaşmazlık noktalarından biri, 100 bin kişilik RSF'yi orduya dahil etme planları ve daha sonra yeni gücü kimin yöneteceği.

Çatışmalar, RSF üyelerinin ülke çapında yeniden konuşlandırılması nedeniyle günlerce süren gerilimin ardından başladı. Ordu bu adımı bir tehdit olarak görüyordu.

General Abdulfettah el-Burhan, silahlı kuvvetlerin başı ve fiilen ülkenin devlet başkanı.

Hızlı Destek Güçleri’nin (RSF) lideri, daha çok ‘Hemedti’ olarak bilinien General Mohamed Hamdan Dagalo ise onun yardımcısı.

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