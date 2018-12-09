Sudan resmi ajansı SUNA'da yer alan habere göre Senusi, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile bir araya geldi.

Görüşmede geçen ay Türkiye'ye yaptığı ziyareti değerlendiren Senusi, Sudan ile Türkiye arasında güçlü ilişkiler bulunduğunu ifade etti.

AA'nın haberine göre Senusi, Sudan'ın Türiye ile ilişkileri her alanda güçlendirmeye önem verdiğini dile getirdi.

Büyükelçi Neziroğlu da Türkiye'nin Sudan'a her alanda destek vermeye hazır olduğunu aktararak, iki ülke yetkilileri arasında yapılan ziyaretler ile anlaşmaların özellikle kültürel, toplumsal ve ekonomik iş birliğini güçlendirme konusunda büyük rol oynadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2017'de Sudan'a yaptığı ziyaretin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerde büyük gelişme kaydedilmeye başlanmıştı.

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