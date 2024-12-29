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        Haberler Dünya Sudan, ülkede kıtlık olduğunu reddetti | Dış Haberler

        Sudan, ülkede kıtlık olduğu yönündeki raporu reddetti

        Sudan Tarım Bakanı Ebubekir Ömer el-Büşra, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) ülkedeki gıda güvenliği durumunu kıtlık olarak tanımlanmasını kabul etmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 20:23 Güncelleme: 29.12.2024 - 20:23
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        Sudan: Ülkede kıtlık yok
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        Tarım Bakanı Büşra, Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, Kültür ve Enformasyon Bakanı Halid el-İaysir, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin el-Emin ile İnsani Yardım Komiseri Selva Adem, Port Sudan kentinde "Sudan'da Gıda Güvenliği Durumu" hakkında ortak basın toplantısı düzenledi.

        Bakan Büşra, "IPC'nin raporu hakkında çekincelerimiz var. Özellikle komitenin bilgi toplama ve analiz etme yöntemleri ile ilgili. Kullandıkları rakamlar gerçekçi değil." dedi.

        Büşra, komitenin raporunun, Sudan'ın gıda güvenliğine ilişkin endişelerini dikkate almadığına işaret etti.

        Raporun ülkedeki 15 eyaletteki verileri kapsadığını, bu eyaletlerin 7'sinin Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından kuşatma altında olduğunu ve 11'inde de savaşın sürdüğünü belirten Büşra, bu eyaletlerde saha ekipleriyle gerçek araştırmalar yapmanın mümkün olmadığını vurguladı.

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        Büşra, Sudan'ın IPC üyeliğinden çekildiğini belirterek "Savaşın, farklı şekilleri ortaya çıkmaya başladı. Açlık ve kıtlık, (gizli) gündemi olan bazı örgütler tarafından ülkeye müdahale etmek için kullanılıyor." dedi.

        Komitenin raporunu kendi gündemlerine fayda sağlamak için kullanmak isteyen taraflar olduğunu vurgulayan Büşra, "Sudan hükümeti, gıda güvenliği durumunu ve kıtlık tehdidini istismar etmeyi ve bunu savaşa tanık olan ülkede bir gerçeklik olarak dayatmayı reddediyor." ifadesini kullandı.

        Sudan'ın verimli tarım arazisine ve su kaynaklarına dikkati çeken Büşra, bu sene 16 milyon hektar alana mısır ve darı gibi mahsuller ekildiğini söyledi.

        Diğer yandan, toplantıda Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Emin, bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamayı okudu.

        Açıklamada, "Kullanılan yöntemle ilgili olarak raporun ulaştığı sonuçlar birçok eksiklik barındırıyor ve bu da raporun güvenilirliğini sorguluyor." değerlendirmesi yapıldı.

        2022'den bu yana yeni veri toplanamadığı ileri sürülen açıklamada, eksiklikler arasında raporda adı geçen 7 eyaletin HDK'nin kuşatması altında olduğu belirtildi.

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        Açıklamada, "Rapor, savaştan etkilenen eyaletlerdeki nüfus hareketlerini dikkate almadı. Ayrıca hükümetin resmi bilgilerini dikkate almadı. Bütün bunlar rapora gölge düşürüyor." ifadeleri kullanıldı.

        IPC'NİN RAPORU

        IPC'nin 24 Aralık'ta yayınlanan raporunda, Sudan'da eşi görülmemiş bir kıtlık krizinde olduğu ve nüfusun neredeyse yarısına denk gelen 24,6 milyon kişinin gıda güvensizliği yaşadığı belirtilmişti.

        Bu nüfusun 15,9 milyonunun "kriz", 8,1 milyonunun "acil durum", 638 bininin ise "felaket" kategorisinde yer aldığı belirtilen raporda, ülkedeki 5 bölgede kıtlık tespit edildiği, Mayıs 2025'e kadar 5 bölgede daha kıtlık yaşanacağı ifade edilmişti.

        Kıtlığa neden olarak, kitlesel yerinden edilme, ekonomik sıkıntılar ve sosyal hizmetlerin çökmesi gösterilmişti.

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